*15:09JST 出来高変化率ランキング（14時台）～養命酒、農業総合研究所などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月30日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2557＞ SMDAMトピ 71010 5015.326 360.62% -0.0037%
＜3541＞ 農総研 4291500 106719.16 336.97% 0.07%
＜2540＞ 養命酒 443000 125986 327.4% 0.1375%
＜7776＞ セルシード 4921100 163194.8 229.45% 0.0528%
＜7229＞ ユタカ技研 87400 32795.4 218.89% 0.0278%
＜280A＞ TMH 1025200 210668.7 198.7% 0.2475%
＜9610＞ ウィルソンWLW 5321700 256075.34 196.02% 0.155%
＜5287＞ イトーヨーギョ 282600 54855.6 192% 0.0526%
＜2569＞ 上場NSQヘ 113242 256826.998 191.61% -0.0036%
＜4588＞ オンコリス 15183000 3348602.28 188.75% 0.213%
＜2090＞ NZAM米7H 25580 18679.204 179.19% 0.0019%
＜1305＞ iFTPX年1 220350 160428.74 171.3% -0.0011%
＜6918＞ アバール 104200 66566.12 162.98% 0.0945%
＜4570＞ 免疫生物 19130100 7867262.44 162.79% -0.0102%
＜1329＞ iS225 1252207 1496075.518 153.24% 0.0005%
＜8395＞ 佐賀銀 111400 153986.4 130.91% 0.0213%
＜1660＞ MXS高利J 16747 69285.251 129.58% 0.0008%
＜2743＞ ピクセル 26805800 62392.96 128.91% 0%
＜2624＞ iF225年4 31265 155800.367 128.19% 0%
＜352A＞ LOIVE 336200 181015.12 125.11% 0.0541%
<7317> 松屋R＆D 413300 132384.24 121.35% -0.0009%
<4234> サンエー化研 99200 24767.44 118.38% 0.0556%
<7455> パリミキHD 331300 67667.4 113.81% -0.0034%
<6993> 大黒屋 76993300 2409397.76 112.79% 0.3703%
<3444> 菊池製作 2659400 619395.18 112.23% -0.0513%
<5632> 菱製鋼 213500 146971.24 110.6% 0.0178%
<2410> キャリアDC 59700 56372.28 110.36% 0.0073%
<8393> 宮崎銀 114700 262726.6 108.09% 0.0264%
<8105> BitcoinJ 8551000 708808.36 104.6% 0%
<4412> サイエンスアーツ 191400 113956.54 103.71% 0.0765%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
