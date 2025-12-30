ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～養命酒、農業総合研究所などがランクイン

2025年12月30日 15:09

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月30日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2557＞ SMDAMトピ　　 71010 　5015.326　 360.62% -0.0037%
＜3541＞ 農総研　　　　　　　4291500 　106719.16　 336.97% 0.07%
＜2540＞ 養命酒　　　　　　　443000 　125986　 327.4% 0.1375%
＜7776＞ セルシード　　　　　4921100 　163194.8　 229.45% 0.0528%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　87400 　32795.4　 218.89% 0.0278%
＜280A＞ TMH　　　　　　　1025200 　210668.7　 198.7% 0.2475%
＜9610＞ ウィルソンWLW　　5321700 　256075.34　 196.02% 0.155%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　　282600 　54855.6　 192% 0.0526%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　113242 　256826.998　 191.61% -0.0036%
＜4588＞ オンコリス　　　　　15183000 　3348602.28　 188.75% 0.213%
＜2090＞ NZAM米7H　　　25580 　18679.204　 179.19% 0.0019%
＜1305＞ iFTPX年1　　　220350 　160428.74　 171.3% -0.0011%
＜6918＞ アバール　　　　　　104200 　66566.12　 162.98% 0.0945%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　　19130100 　7867262.44　 162.79% -0.0102%
＜1329＞ iS225　　　　　1252207 　1496075.518　 153.24% 0.0005%
＜8395＞ 佐賀銀　　　　　　　111400 　153986.4　 130.91% 0.0213%
＜1660＞ MXS高利J　　　　16747 　69285.251　 129.58% 0.0008%
＜2743＞ ピクセル　　　　　　26805800 　62392.96　 128.91% 0%
＜2624＞ iF225年4　　　31265 　155800.367　 128.19% 0%
＜352A＞ LOIVE　　　　　336200 　181015.12　 125.11% 0.0541%
<7317> 松屋R＆D　　　　　413300 　132384.24　 121.35% -0.0009%
<4234> サンエー化研　　　　99200 　24767.44　 118.38% 0.0556%
<7455> パリミキHD　　　　331300 　67667.4　 113.81% -0.0034%
<6993> 大黒屋　　　　　　　76993300 　2409397.76　 112.79% 0.3703%
<3444> 菊池製作　　　　　　2659400 　619395.18　 112.23% -0.0513%
<5632> 菱製鋼　　　　　　　213500 　146971.24　 110.6% 0.0178%
<2410> キャリアDC　　　　59700 　56372.28　 110.36% 0.0073%
<8393> 宮崎銀　　　　　　　114700 　262726.6　 108.09% 0.0264%
<8105> BitcoinJ　　8551000 　708808.36　 104.6% 0%
<4412> サイエンスアーツ　　191400 　113956.54　 103.71% 0.0765%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

