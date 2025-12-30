関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～オンコリス、免疫生物などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月30日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2557＞ SMDAMトピ 70980 5015.326 360.60% -0.0034%
＜3541＞ 農総研 4190900 106719.16 335.65% 0.0714%
＜2540＞ 養命酒 432100 125986 325.80% 0.1416%
＜7776＞ セルシード 4283400 163194.8 214.07% 0.0894%
＜7229＞ ユタカ技研 83100 32795.4 213.04% 0.0278%
＜280A＞ TMH 1025200 210668.7 198.70% 0.2475%
＜2569＞ 上場NSQヘ 113150 256826.998 191.51% -0.0044%
＜5287＞ イトーヨーギョ 256300 54855.6 180.34% 0.0751%
＜2090＞ NZAM米7H 25570 18679.204 179.14% 0.0024%
＜1305＞ iFTPX年1 214780 160428.74 168.12% -0.0008%
＜6918＞ アバール 94300 66566.12 150.18% 0.0984%
＜4588＞ オンコリス 11081200 3348602.28 149.70% 0.256%
＜9610＞ ウィルソンWLW 3549100 256075.34 143.42% 0.1046%
＜1329＞ iS225 1082567 1496075.518 135.02% 0.0001%
＜4570＞ 免疫生物 14977000 7867262.44 134.11% 0.0596%
＜1660＞ MXS高利J 16550 69285.251 128.11% 0%
＜8395＞ 佐賀銀 107500 153986.4 126.50% 0.0275%
＜2624＞ iF225年4 29872 155800.367 122.54% -0.0017%
＜6993＞ 大黒屋 76993300 2409397.76 112.79% 0.3703%
＜4234＞ サンエー化研 94000 24767.44 111.80% 0.0569%
<3444> 菊池製作 2548900 619395.18 107.60% -0.0216%
<2410> キャリアDC 57100 56372.28 104.92% 0.0053%
<2511> NF外債 172850 66900.001 100.54% 0.0008%
<8393> 宮崎銀 107300 262726.6 100.08% 0.0264%
<5632> 菱製鋼 194300 146971.24 99.24% 0.0221%
<2743> ピクセル 19881200 62392.96 96.95% 0.4%
<7317> 松屋R＆D 336300 132384.24 96.32% 0%
<8105> BitcoinJ 7828700 708808.36 94.62% 0.0174%
<7455> パリミキHD 278900 67667.4 93.09% -0.0034%
<9534> 北ガス 143300 41620.84 92.38% 0.02%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
