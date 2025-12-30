ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～オンコリス、免疫生物などがランクイン

2025年12月30日 14:26

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:26JST 出来高変化率ランキング（13時台）～オンコリス、免疫生物などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月30日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2557＞ SMDAMトピ　　 　70980 　5015.326　 360.60% -0.0034%
＜3541＞ 農総研　　　　　　 　4190900 　106719.16　 335.65% 0.0714%
＜2540＞ 養命酒　　　　　　 　432100 　125986　 325.80% 0.1416%
＜7776＞ セルシード　　　　 　4283400 　163194.8　 214.07% 0.0894%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　 　83100 　32795.4　 213.04% 0.0278%
＜280A＞ TMH　　　　　　 　1025200 　210668.7　 198.70% 0.2475%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　 　113150 　256826.998　 191.51% -0.0044%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　 　256300 　54855.6　 180.34% 0.0751%
＜2090＞ NZAM米7H　　 　25570 　18679.204　 179.14% 0.0024%
＜1305＞ iFTPX年1　　 　214780 　160428.74　 168.12% -0.0008%
＜6918＞ アバール　　　　　 　94300 　66566.12　 150.18% 0.0984%
＜4588＞ オンコリス　　　　 　11081200 　3348602.28　 149.70% 0.256%
＜9610＞ ウィルソンWLW　 　3549100 　256075.34　 143.42% 0.1046%
＜1329＞ iS225　　　　 　1082567 　1496075.518　 135.02% 0.0001%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　 　14977000 　7867262.44　 134.11% 0.0596%
＜1660＞ MXS高利J　　　 　16550 　69285.251　 128.11% 0%
＜8395＞ 佐賀銀　　　　　　 　107500 　153986.4　 126.50% 0.0275%
＜2624＞ iF225年4　　 　29872 　155800.367　 122.54% -0.0017%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　 　76993300 　2409397.76　 112.79% 0.3703%
＜4234＞ サンエー化研　　　 　94000 　24767.44　 111.80% 0.0569%
<3444> 菊池製作　　　　　 　2548900 　619395.18　 107.60% -0.0216%
<2410> キャリアDC　　　 　57100 　56372.28　 104.92% 0.0053%
<2511> NF外債　　　　　 　172850 　66900.001　 100.54% 0.0008%
<8393> 宮崎銀　　　　　　 　107300 　262726.6　 100.08% 0.0264%
<5632> 菱製鋼　　　　　　 　194300 　146971.24　 99.24% 0.0221%
<2743> ピクセル　　　　　 　19881200 　62392.96　 96.95% 0.4%
<7317> 松屋R＆D　　　　 　336300 　132384.24　 96.32% 0%
<8105> BitcoinJ　 　7828700 　708808.36　 94.62% 0.0174%
<7455> パリミキHD　　　 　278900 　67667.4　 93.09% -0.0034%
<9534> 北ガス　　　　　　 　143300 　41620.84　 92.38% 0.02%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事