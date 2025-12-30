*12:45JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続落、ソフトバンクGが1銘柄で約36円分押し下げ

30日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり92銘柄、値下がり126銘柄、変わらず7銘柄となった。

日経平均は続落。61.57円安の50465.35円（出来高概算7億1499万株）で前場の取引を終えている。

前日29日の米国株式市場は続落。ダウ平均は249.04ドル安の48461.93ドル、ナスダックは118.75ポイント安の23474.35で取引を終了した。年末に向けた利益確定売りが先行したと見られ、寄り付き後、下落。トランプ大統領が実施したウクライナ、ゼレンスキー大統領との会談後の電話会談でロシアのプーチン大統領がウクライナにより大統領府が攻撃されたと主張したことがわかり、和平案締結の期待後退でさらに売られ、終日軟調に推移し終了した。セクター別ではエネルギーが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

米株式市場の動向を横目に、30日の日経平均は214.07円安の50312.85円と続落して取引を開始した。朝方は前日の米株安や円高進行を受けて売り優勢となる場面がみられたものの、輸出関連を中心に買い戻しが入り下げ幅を縮小した。業種別では値動きの軽い銘柄を中心に物色が散発し、売買は手控えムードが強いなか出来高は膠着した。為替はやや円高方向で推移し、外需株への負荷となっているが、これが前場の重石となる場面もあった。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞、東エレク＜8035＞、村田製＜6981＞、ディスコ＜6146＞、TDK＜6762＞、富士通＜6702＞、ソニーG＜6758＞、住友電＜5802＞、HOYA＜7741＞、スクリン＜7735＞、レーザーテク＜6920＞、野村総合研究所＜4307＞、ダイキン＜6367＞、アドバンテスト＜6857＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、リクルートHD＜6098＞、中外薬＜4519＞、信越化＜4063＞、住友鉱＜5713＞、任天堂<7974>、伊藤忠<8001>、KDDI<9433>、バンナムHD<7832>、第一三共<4568>、セコム<9735>、コナミG<9766>、ベイカレント<6532>、テルモ<4543>、ホンダ<7267>などの銘柄が下落。

業種別では、鉱業や石油・石炭製品、建設業などが堅調に推移した一方で、医薬品や情報・通信業、その他製品など多くの業種で下落が目立ち、特にサービス業や証券・商品先物取引業などで弱さが意識される展開となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約36円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、中外薬＜4519＞、信越化＜4063＞、住友鉱＜5713＞、任天堂<7974>、伊藤忠<8001>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約18円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、東エレク＜8035＞、村田製＜6981＞、ディスコ＜6146＞、TDK＜6762＞、富士通＜6702＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 50465.35(-61.57)

値上がり銘柄数 92(寄与度+78.12)

値下がり銘柄数 126(寄与度-139.69)

変わらず銘柄数 7



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 56620 230 18.45

＜4062＞ イビデン 6695 69 4.61

＜8035＞ 東エレク 34270 40 4.01

＜6981＞ 村田製作所 3243 46 3.69

＜6146＞ ディスコ 48280 530 3.54

＜6762＞ TDK 2213 7 3.51

＜6702＞ 富士通 4314 81 2.71

＜6758＞ ソニーG 4044 15 2.51

＜5802＞ 住友電気工業 6401 65 2.17

＜7741＞ HOYA 23590 130 2.17

＜7735＞ SCREEN 15140 145 1.94

＜6920＞ レーザーテック 29560 140 1.87

＜4307＞ 野村総合研究所 6040 49 1.64

＜6367＞ ダイキン工業 19930 40 1.34

＜6857＞ アドバンテ 19785 5 1.34

<8058> 三菱商事 3582 13 1.30

<4506> 住友ファーマ 2329.5 34.5 1.15

<8766> 東京海上HD 5856 20 1.00

<5019> 出光興産 1196.5 13.5 0.90

<6506> 安川電機 4746 26 0.87



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 4439 -46 -36.90

＜6098＞ リクルートHD 8916 -88 -8.82

＜4519＞ 中外製薬 8255 -50 -5.01

＜4063＞ 信越化 4881 -28 -4.68

＜5713＞ 住友金属鉱山 6432 -243 -4.06

<7974> 任天堂 10620 -120 -4.01

<8001> 伊藤忠商事 1992 -23 -3.84

<9433> KDDI 2709 -9 -3.61

<7832> バンナムHD 4195 -34 -3.41

<4568> 第一三共 3337 -33 -3.31

<9735> セコム 5556 -45 -3.01

<9766> コナミG 21560 -90 -3.01

<6532> ベイカレント 6493 -85 -2.84

<4543> テルモ 2272.5 -9.5 -2.54

<7267> ホンダ 1531 -10 -2.01

<8015> 豊田通商 5332 -20 -2.01

<7751> キヤノン 4643 -39 -1.96

<4021> 日産化学 5388 -54 -1.80

<4502> 武田薬品工業 4852 -54 -1.80

<4385> メルカリ 3180 -51 -1.70《CS》