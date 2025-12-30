*09:39JST 出来高変化率ランキング（9時台）～養命酒、TMHなどがランクイン

養命酒＜2540＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。非公開化に向けた入札で、米投資会社のKKRが優先交渉権を得たと、ブルームバーグが伝えており、買い手掛かり材料となっているようだ。報道によると、買収価格などの条件を詰め、26年1月にも株式公開買い付け（TOB）を実施する方向で調整しているという。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月30日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3541＞ 農総研 2353100 106719.16 295.94% 0.0714%

＜2540＞ 養命酒 100000 125986 180.83% 0.1041%

＜7229＞ ユタカ技研 37900 32795.4 115.4% 0.036%

＜280A＞ TMH 418600 210668.7 86.21% 0.2318%

＜2410＞ キャリアDC 43400 56372.28 72.71% -0.0012%

＜7776＞ セルシード 1127100 163194.8 52.33% 0.0609%

＜2569＞ 上場NSQヘ 32997 256826.998 44.78% -0.0049%

＜8105＞ BitcoinJ 4621900 708808.36 39.22% 0.0436%

＜3444＞ 菊池製作 1335000 619395.18 38.8% 0.0689%

＜5287＞ イトーヨーギョ 72100 54855.6 32.37% 0.0855%

＜9025＞ 鴻池運輸 85500 220058.6 31.48% 0.0015%

＜4234＞ サンエー化研 44500 24767.44 28.98% 0.0594%

＜3678＞ メディアドゥ 30000 45375.74 27.14% 0.0328%

＜4022＞ ラサ工 162000 694906.8 23.22% -0.0453%

＜2378＞ ルネサンス 96600 82005.9 18.58% -0.0009%

＜1329＞ iS225 374763 1496075.518 17.37% -0.0043%

＜399A＞ 上日高50 84978 138316.76 14.43% -0.0057%

＜6731＞ ピクセラ 2703200 69222.86 11.66% 0.0303%

＜2561＞ iS日国債 11283 29488.121 9.28% -0.0009%

＜1660＞ MXS高利J 5546 69285.251 9.09% 0.0063%

<1885> 東亜建 422000 1236966.38 4.44% 0.0017%

<5715> 古河機 386400 1458478.8 3.31% 0.0296%

<2935> ピックルスHD 98100 114695.06 2.51% -0.0155%

<4461> 一工薬 127400 887959.4 1.23% 0.0183%

<5262> 日ヒューム 616000 906685.02 -0.85% 0.0322%

<6918> アバール 22900 66566.12 -5.01% 0.049%

<5724> アサカ理研 540900 1448123.46 -5.49% -0.0544%

<5698> エンビプロH 183100 121374.3 -7.09% 0.023%

<1473> Oneトピクス 11090 36537.168 -9.29% -0.0022%

<4082> 稀元素 252400 365389.82 -10.41% 0.0242%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》