出来高変化率ランキング（9時台）～養命酒、TMHなどがランクイン

2025年12月30日 09:39

*09:39JST 出来高変化率ランキング（9時台）～養命酒、TMHなどがランクイン
養命酒＜2540＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。非公開化に向けた入札で、米投資会社のKKRが優先交渉権を得たと、ブルームバーグが伝えており、買い手掛かり材料となっているようだ。報道によると、買収価格などの条件を詰め、26年1月にも株式公開買い付け（TOB）を実施する方向で調整しているという。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月30日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3541＞ 農総研　　　　　　 2353100 　106719.16　 295.94% 0.0714%
＜2540＞ 養命酒　　　　　　　100000 　125986　 180.83% 0.1041%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　37900 　32795.4　 115.4% 0.036%
＜280A＞ TMH　　　　　　　418600 　210668.7　 86.21% 0.2318%
＜2410＞ キャリアDC　　　　43400 　56372.28　 72.71% -0.0012%
＜7776＞ セルシード　　　　　1127100 　163194.8　 52.33% 0.0609%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　32997 　256826.998　 44.78% -0.0049%
＜8105＞ BitcoinJ　　4621900 　708808.36　 39.22% 0.0436%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　1335000 　619395.18　 38.8% 0.0689%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　　72100 　54855.6　 32.37% 0.0855%
＜9025＞ 鴻池運輸　　　　　　85500 　220058.6　 31.48% 0.0015%
＜4234＞ サンエー化研　　　　44500 　24767.44　 28.98% 0.0594%
＜3678＞ メディアドゥ　　　　30000 　45375.74　 27.14% 0.0328%
＜4022＞ ラサ工　　　　　　　162000 　694906.8　 23.22% -0.0453%
＜2378＞ ルネサンス　　　　　96600 　82005.9　 18.58% -0.0009%
＜1329＞ iS225　　　　　374763 　1496075.518　 17.37% -0.0043%
＜399A＞ 上日高50　　　　　84978 　138316.76　 14.43% -0.0057%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　　2703200 　69222.86　 11.66% 0.0303%
＜2561＞ iS日国債　　　　　11283 　29488.121　 9.28% -0.0009%
＜1660＞ MXS高利J　　　　5546 　69285.251　 9.09% 0.0063%
<1885> 東亜建　　　　　　　422000 　1236966.38　 4.44% 0.0017%
<5715> 古河機　　　　　　　386400 　1458478.8　 3.31% 0.0296%
<2935> ピックルスHD　　　98100 　114695.06　 2.51% -0.0155%
<4461> 一工薬　　　　　　　127400 　887959.4　 1.23% 0.0183%
<5262> 日ヒューム　　　　　616000 　906685.02　 -0.85% 0.0322%
<6918> アバール　　　　　　22900 　66566.12　 -5.01% 0.049%
<5724> アサカ理研　　　　　540900 　1448123.46　 -5.49% -0.0544%
<5698> エンビプロH　　　　183100 　121374.3　 -7.09% 0.023%
<1473> Oneトピクス　　　11090 　36537.168　 -9.29% -0.0022%
<4082> 稀元素　　　　　　　252400 　365389.82　 -10.41% 0.0242%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

