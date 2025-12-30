関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比125円安の50355円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル156.03円換算）で、東エレク＜8035＞、ソニーG＜6758＞、ファーストリテ＜9983＞などが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比125円安の50355円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は249.04ドル安の48461.93ドル、ナスダックは118.7
5ポイント安の23474.35で取引を終了した。年末に向けた利益確定売りが先行したと見られ、寄り付き後、下落。トランプ大統領が実施したウクライナ、ゼレンスキー大統領との会談後の電話会談でロシアのプーチン大統領がウクライナにより大統領府が攻撃されたと主張したことがわかり、和平案締結の期待後退でさらに売られ、終日軟調に推移し終了した。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円36銭から155円92銭まで下落し、156円06銭で引けた。米長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。また、日銀の12月金融政策決定会合の議事要旨を受けた利上げ継続観測で、円買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1789ドルまで上昇後、1.1750ドルまで反落し、1.1774ドルで引けた。
NY原油先物2月限は堅調推移（NYMEX原油2月限終値：58.08 ↑1.34）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.34ドル（＋2.36％）の58.08ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（29日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9362 358 3.98
「ADR下落率上位5銘柄」（29日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 2128 -74 -3.36
6594 (NJDCY) 日本電産 3.28 2047 -39 -1.87
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1396 -24 -1.69
6752 (PCRHY) パナソニック 12.85 2005 -34 -1.67
■そのたADR（29日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 216.44 -0.18 3377 1
3
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.89 0.00 2479 -17.5
8035 (TOELY) 東京エレク 109.14 -0.56 34058 -17
2
6758 (SONY.N) ソニー 25.77 -0.05 4021 -
8
9432 (NTTYY) NTT 25.30 -0.09 158 -0.6
8058 (MTSUY) 三菱商事 22.81 0.29 3559 -1
0
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.62 -0.23 4934
5
9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.97 -0.50 56124 -26
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 57.36 0.60 17900 13415
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.67 0.02 4890 -1
9
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 128.70 6.57 10041 802
6
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.57 0.07 5089 -32
8031 (MITSY) 三井物産 599.23 15.52 4675 -1
5
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9362 358
4568 (DSNKY) 第一三共 21.35 -0.49 3331 -3
9
9433 (KDDIY) KDDI 17.36 -0.18 2709 -9
7974 (NTDOY) 任天堂 17.11 -0.04 10679 -6
1
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.32 0.25 5823 -13
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.64 -0.16 1542
1
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.57 0.08 5795 12
8
6902 (DNZOY) デンソー 13.72 -0.02 2141 -1
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.84 -0.07 8376 7
1
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.42 -0.16 2874 -9.
5
8411 (MFG.N) みずほFG 7.34 0.04 5726 19
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.70 -0.23 19816 -7
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.76 0.11 4918 1
2
7741 (HOCPY) HOYA 149.90 -1.45 23389 -71
6503 (MIELY) 三菱電機 59.05 -0.23 4607 -1
2
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.17 -0.05 3174 -2
3
7751 (CAJPY) キヤノン 30.36 -0.12 4737 5
5
6273 (SMCAY) SMC 17.31 0.13 54018 -252
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2128 -7
4
6146 (DSCSY) ディスコ 30.30 -0.90 47277 -47
3
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.50 0.08 2262 -10.5
8053 (SSUMY) 住友商事 35.21 0.57 5494
1
6702 (FJTSY) 富士通 27.05 -0.13 4221 -1
2
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.41 2.81 17851 -5
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.00 -0.01 7177 362
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.72 -0.03 1673 20.
5
8002 (MARUY) 丸紅 279.00 1.96 4353 -
9
6723 (RNECY) ルネサス 6.85 -0.02 2138
0
6954 (FANUY) ファナック 19.40 0.31 6054 -2
8
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.56 0.36 3676 -1
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.10 -0.10 1774 -
7
6301 (KMTUY) 小松製作所 31.98 0.15 4990 -1
1
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.70 -0.02 3339 -2
3
6594 (NJDCY) 日本電産 3.28 0.02 2047 -3
9
6857 (ATEYY) アドバンテスト 126.00 -3.00 19660 -12
0
4543 (TRUMY) テルモ 14.50 -0.14 2262 -2
0
8591 (IX.N) オリックス 29.58 0.23 4615 1
2
（時価総額上位50位、1ドル156.03円換算）《AN》
