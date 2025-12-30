*07:58JST 今日の為替市場ポイント：米国株安を意識して米ドル買いは抑制される可能性

29日の米ドル・円は、東京市場では156円58銭から156円05銭まで下落。欧米市場では156円42銭まで買われた後、155円92銭まで反落し、156円05銭で取引終了。本日30日の米ドル・円は主に156円を挟んだ水準で推移か。米国株安を意識してリスク選好的な米ドル買い・円売りは抑制される可能性がある。

報道によると、ロシアのプーチン大統領とトランプ米大統領が12月29日に電話会談した。プーチン大統領はウクライナ軍がロシア大統領公邸へのドローン攻撃を企てたと伝えており、和平交渉におけるロシアの立場が変わる可能性がある。ウクライナ戦争の終結に向けた動きが加速することは期待できないため、リスク選好的な為替取引は縮小する可能性がある。なお、ロシア大統領府のウシャコフ大統領補佐官は記者団に対し「米国は交渉で、ウクライナは紛争の最終的な解決に向けて実際的な措置を取る必要があるとの考えを積極的に追求した」と伝えたようだ。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア側の主張は虚偽であると否定しているが、ロシアの防空システムは91機の長距離ドローン機を探知し、すべて破壊したとロシア側は主張している。《CS》