前日に動いた銘柄 part2 ダイワ通信、アクセスグループ、伊勢化学工業など
銘柄名<コード29日終値⇒前日比
アルペン＜3028＞ 2303 -92
12月中間期末の権利落ちの影響。
コクヨ＜7984＞ 881 -28.4
配当権利落ちで売られる。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 5590 -115
急速なリバウンド続き戻り売り圧力も。
トレンドマイクロ＜4704＞ 6525 -241
みずほ証券では目標株価を引き下げ。
ダイワ通信＜7116＞ 1100 +150
株式併合に伴う交付価格1200円にサヤ寄せ続く。
アサヒエイト＜5341＞ 246 +16
中国企業と独占的パートナー契約を正式に締結。
ウインテスト＜6721＞ 119 +18
abcを割当先とする第三者割当増資を実施へ。
アクセスグループ＜7042＞ 869 +150
GCC経営分析レポートなどが話題に。
インスペック＜6656＞ 600 +100
安値圏から急伸だが特に材料もなく。
伊勢化学工業＜4107＞ 4985 +680
29日は1：10の株式分割権利落ち日で。
中外鉱業＜1491＞ 1038 +150
金属市況の上昇が手掛かりに。
テクノホライゾン＜6629＞ 1266 +140
フィジカルAI関連の一角として。
アサカ理研＜5724＞ 2845 +423
貴金属リサイクル企業として物色向かう。
エス・サイエンス＜5721＞ 260 +30
仕手性の強さが意識され。
大盛工業＜1844＞ 575 +59
25日線上回りリバウンド期待も。
菊池製作所＜3444＞ 740 +100
フィジカルAI関連としての関心が続く。
ビーマップ＜4316＞ 1186 +35
防衛・安全保障分野の調査研究・事業支援を行う
エキスパートビジネスと業務提携。
オンコリス＜4588＞ 1117 +16
OBP-301について「臨床」・「非臨床」・「品質」の3区分で
申請確認文書を受領。
インテグループ＜192A＞ 1987 -83
上期営業利益99.1％減。
ラクオリア創薬＜4579＞ 1033 +16
信用取引規制・増担保金徴収措置が解除。
ワンプラ<4199> 1254 -84
前週末まで連日の大幅高で利益確定売り優勢。
フィットクルー<469A> 2547 +97
ピラティス事業譲受で前週末買われる。29日も買い優勢。
リンクバル<6046> 141 -8
前週末人気化するも長い上ひげとなり売り誘う。
ACSL<6232> 950 +57
経産省事業の助成金収入約3.85億円を25年12月期営業外収益に計上。
メンタルヘルスT<9218> 826 -49
25日や75日線割り込み上値の重さ意識。
ファンペップ<4881> 79 +3
「SR-0379」の追加第3相臨床試験で
被験者登録目標症例数142例の半数にあたる71例の登録を完了。《CS》
