*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ダイワ通信、アクセスグループ、伊勢化学工業など

銘柄名<コード29日終値⇒前日比

アルペン＜3028＞ 2303 -92

12月中間期末の権利落ちの影響。

コクヨ＜7984＞ 881 -28.4

配当権利落ちで売られる。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 5590 -115

急速なリバウンド続き戻り売り圧力も。

トレンドマイクロ＜4704＞ 6525 -241

みずほ証券では目標株価を引き下げ。

ダイワ通信＜7116＞ 1100 +150

株式併合に伴う交付価格1200円にサヤ寄せ続く。

アサヒエイト＜5341＞ 246 +16

中国企業と独占的パートナー契約を正式に締結。

ウインテスト＜6721＞ 119 +18

abcを割当先とする第三者割当増資を実施へ。

アクセスグループ＜7042＞ 869 +150

GCC経営分析レポートなどが話題に。

インスペック＜6656＞ 600 +100

安値圏から急伸だが特に材料もなく。

伊勢化学工業＜4107＞ 4985 +680

29日は1：10の株式分割権利落ち日で。

中外鉱業＜1491＞ 1038 +150

金属市況の上昇が手掛かりに。

テクノホライゾン＜6629＞ 1266 +140

フィジカルAI関連の一角として。

アサカ理研＜5724＞ 2845 +423

貴金属リサイクル企業として物色向かう。

エス・サイエンス＜5721＞ 260 +30

仕手性の強さが意識され。

大盛工業＜1844＞ 575 +59

25日線上回りリバウンド期待も。

菊池製作所＜3444＞ 740 +100

フィジカルAI関連としての関心が続く。

ビーマップ＜4316＞ 1186 +35

防衛・安全保障分野の調査研究・事業支援を行う

エキスパートビジネスと業務提携。

オンコリス＜4588＞ 1117 +16

OBP-301について「臨床」・「非臨床」・「品質」の3区分で

申請確認文書を受領。

インテグループ＜192A＞ 1987 -83

上期営業利益99.1％減。

ラクオリア創薬＜4579＞ 1033 +16

信用取引規制・増担保金徴収措置が解除。

ワンプラ<4199> 1254 -84

前週末まで連日の大幅高で利益確定売り優勢。

フィットクルー<469A> 2547 +97

ピラティス事業譲受で前週末買われる。29日も買い優勢。

リンクバル<6046> 141 -8

前週末人気化するも長い上ひげとなり売り誘う。

ACSL<6232> 950 +57

経産省事業の助成金収入約3.85億円を25年12月期営業外収益に計上。

メンタルヘルスT<9218> 826 -49

25日や75日線割り込み上値の重さ意識。

ファンペップ<4881> 79 +3

「SR-0379」の追加第3相臨床試験で

被験者登録目標症例数142例の半数にあたる71例の登録を完了。《CS》