日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反落、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約194円分押し下げ

2025年12月29日 17:18

記事提供元：フィスコ

*17:18JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反落、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約194円分押し下げ
29日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり125銘柄、値下がり100銘柄、変わらず0銘柄となった。

前週末26日の米国株式市場はやや軟調に推移。クリスマス祭日明けで材料乏し
く、寄り付き後、まちまち。金利高や地政学的リスクの上昇を警戒し、ダウは下落した。ナスダックは、エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日底堅く推移したが、プラス圏を維持できず。米株市場を横目に、29日の日経平均は反落でスタート。やや売りが先行した後は、終日50500円付近で軟調もみ合い展開となった。2025年相場もあと2営業日となるなか、市場参加者は限られていた。値がさハイテク株などの主力どころが弱く始まったこともあり、寄り付き後に下げ幅を広げたが、その後は下げ渋った。そのほか、日本銀行の利上げ継続が意識され、一時円高・ドル安が進行したことも相場の重荷となった。なお、トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との会談については、和平案に絡んだ領土問題で合意に至らなかったと伝わっている。

大引けの日経平均は前営業日比223.47円安の50526.92円となった。東証プライム市場の売買高は16億9678万株、売買代金は4兆3310億円だった。業種別では、ゴム製品、鉱業、医薬品などが下落した一方で、非鉄金属、卸売業、鉄鋼などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は61.4％、対して値下がり銘柄は34.4％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約124円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ダイキン＜6367＞、KDDI＜9433＞、中外薬＜4519＞、TDK＜6762＞、東エレク＜8035＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約28円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、伊藤忠＜8001＞、ファナック＜6954＞、三井物＜8031＞、住友鉱＜5713＞、三菱商＜8058＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　50526.92(-223.47)

値上がり銘柄数 125(寄与度+172.31)
値下がり銘柄数 100(寄与度-395.78)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4485　 35　 28.08
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 17805　 645　 21.56
＜8001＞　伊藤忠商事　　　　　　2015　 102　 17.05
＜6954＞　ファナック　　　　　　6082　 98　 16.38
＜8031＞　三井物産　　　　　　　4690　 125　 8.36
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　6675　 254　 4.25
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　3569　 40　 4.01
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5352　 33　 3.31
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21650　 90　 3.01
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6336　 81　 2.71
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4909　 15　 2.51
＜8053＞　住友商事　　　　　　　5493　 75　 2.51
＜6273＞　SMC　　　　　　　 54270　 620　 2.07
<6506>　安川電機　　　　　　　4720　 59　 1.97
<8766>　東京海上HD　　　　　 5836　 33　 1.65
<6504>　富士電機　　　　　　 11955　 245　 1.64
<1801>　大成建設　　　　　　 14945　 245　 1.64
<2501>　サッポロHD　　　　　 1702　 47.8　 1.60
<5706>　三井金属鉱業　　　　 17800　 475　 1.59
<5332>　TOTO　　　　　　　4425　 94　 1.57

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19780　 -465 -124.34
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56390　 -880　-70.59
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19890　 -410　-13.70
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2718　 -32.5　-13.04
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8305　 -105　-10.53
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2206　 -20.5　-10.28
＜8035＞　東エレク　　　　　　 34230　 -100　-10.03
<4578>　大塚HD　　　　　　　 8910　 -289　 -9.66
<6098>　リクルートHD　　　　 9004　 -96　 -9.63
<4704>　トレンドマイクロ　　　6525　 -241　 -8.06
<6920>　レーザーテック　　　 29420　 -580　 -7.75
<6146>　ディスコ　　　　　　 47750　 -1120　 -7.49
<6988>　日東電工　　　　　　　3714　 -43　 -7.19
<4568>　第一三共　　　　　　　3370　 -63　 -6.32
<7751>　キヤノン　　　　　　　4682　 -88　 -4.41
<4543>　テルモ　　　　　　　　2282　 -15.5　 -4.14
<7453>　良品計画　　　　　　2808.5　 -56.5　 -3.78
<7741>　HOYA　　　　　　 23460　 -200　 -3.34
<4452>　花王　　　　　　　　　6245　 -98　 -3.28
<2914>　JT　　　　　　　　　 5667　 -92　 -3.08《CS》

