*17:18JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反落、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約194円分押し下げ

29日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり125銘柄、値下がり100銘柄、変わらず0銘柄となった。

前週末26日の米国株式市場はやや軟調に推移。クリスマス祭日明けで材料乏し

く、寄り付き後、まちまち。金利高や地政学的リスクの上昇を警戒し、ダウは下落した。ナスダックは、エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日底堅く推移したが、プラス圏を維持できず。米株市場を横目に、29日の日経平均は反落でスタート。やや売りが先行した後は、終日50500円付近で軟調もみ合い展開となった。2025年相場もあと2営業日となるなか、市場参加者は限られていた。値がさハイテク株などの主力どころが弱く始まったこともあり、寄り付き後に下げ幅を広げたが、その後は下げ渋った。そのほか、日本銀行の利上げ継続が意識され、一時円高・ドル安が進行したことも相場の重荷となった。なお、トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との会談については、和平案に絡んだ領土問題で合意に至らなかったと伝わっている。

大引けの日経平均は前営業日比223.47円安の50526.92円となった。東証プライム市場の売買高は16億9678万株、売買代金は4兆3310億円だった。業種別では、ゴム製品、鉱業、医薬品などが下落した一方で、非鉄金属、卸売業、鉄鋼などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は61.4％、対して値下がり銘柄は34.4％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約124円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ダイキン＜6367＞、KDDI＜9433＞、中外薬＜4519＞、TDK＜6762＞、東エレク＜8035＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約28円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、伊藤忠＜8001＞、ファナック＜6954＞、三井物＜8031＞、住友鉱＜5713＞、三菱商＜8058＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 50526.92(-223.47)

値上がり銘柄数 125(寄与度+172.31)

値下がり銘柄数 100(寄与度-395.78)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 4485 35 28.08

＜5803＞ フジクラ 17805 645 21.56

＜8001＞ 伊藤忠商事 2015 102 17.05

＜6954＞ ファナック 6082 98 16.38

＜8031＞ 三井物産 4690 125 8.36

＜5713＞ 住友金属鉱山 6675 254 4.25

＜8058＞ 三菱商事 3569 40 4.01

＜8015＞ 豊田通商 5352 33 3.31

＜9766＞ コナミG 21650 90 3.01

＜5802＞ 住友電気工業 6336 81 2.71

＜4063＞ 信越化 4909 15 2.51

＜8053＞ 住友商事 5493 75 2.51

＜6273＞ SMC 54270 620 2.07

<6506> 安川電機 4720 59 1.97

<8766> 東京海上HD 5836 33 1.65

<6504> 富士電機 11955 245 1.64

<1801> 大成建設 14945 245 1.64

<2501> サッポロHD 1702 47.8 1.60

<5706> 三井金属鉱業 17800 475 1.59

<5332> TOTO 4425 94 1.57

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 19780 -465 -124.34

＜9983＞ ファーストリテ 56390 -880 -70.59

＜6367＞ ダイキン工業 19890 -410 -13.70

＜9433＞ KDDI 2718 -32.5 -13.04

＜4519＞ 中外製薬 8305 -105 -10.53

＜6762＞ TDK 2206 -20.5 -10.28

＜8035＞ 東エレク 34230 -100 -10.03

<4578> 大塚HD 8910 -289 -9.66

<6098> リクルートHD 9004 -96 -9.63

<4704> トレンドマイクロ 6525 -241 -8.06

<6920> レーザーテック 29420 -580 -7.75

<6146> ディスコ 47750 -1120 -7.49

<6988> 日東電工 3714 -43 -7.19

<4568> 第一三共 3370 -63 -6.32

<7751> キヤノン 4682 -88 -4.41

<4543> テルモ 2282 -15.5 -4.14

<7453> 良品計画 2808.5 -56.5 -3.78

<7741> HOYA 23460 -200 -3.34

<4452> 花王 6245 -98 -3.28

<2914> JT 5667 -92 -3.08《CS》