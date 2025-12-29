*17:17JST 東京為替：ドル・円は軟調、持ち直しも夕方に失速

29日の東京市場でドル・円は軟調。日銀金融政策決定会合の主な意見はタカ派的と受け止められ、円買い先行で午前中に156円56銭から156円06銭まで下落。日本の財政悪化懸念により午後は円売りで156円台に持ち直したが、夕方にかけて円買いが下押し。

・ユ-ロ・円は184円41銭から183円74銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1786ドルから1.1754ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値50,691.22円、高値50,707.23円、安値50,347.65円、終値50,526.92円(前日比223.47円安)

・17時時点：ドル・円156円20-30銭、ユ-ロ・円184円00-10銭

【要人発言】

・12月日銀会合主な意見

「中心的見通しが実現する確度は高まり、政策金利引き上げ緩和度合い調整が適切」

「現状の金融環境は経済実態からみて過度に緩和的」

「今後も適切なタイミングで金融緩和度合いの調整必要」

「米関税の影響は異例のリスクとまでは言えない、緩和度合い調整が適当」

「0.75％に金利を引き上げた後も実質金利は大幅なマイナス」

「為替を通じた物価への影響踏まえ、緩和度合いの調整が妥当」

「このままの金融環境では物価上昇圧力が持続、次回会合を待つリスク大きい」

「政策金利変更後は、経済や金融市場への影響のモニタリングが肝要

「実質金利が均衡値から乖離続くと、持続的な経済成長にも影響与えうる」

「円安や長期金利上昇の背景、インフレ率に対し政策金利が低すぎることが影響」

「海外環境が来年に向け利上げバイアスに一転する可能性、着実な利上げを」

「0.75％の金利、引き続きわが国経済を強力にサポートする金利水準」

【経済指標】

・特になし《TY》