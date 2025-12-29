関連記事
東証グロ－ス指数は3日続伸、前場は堅調ながら後場は落ち着いた展開
東証グロース市場指数 892.64 +7.05／出来高 2億7546万株／売買代金 2275億円東証グロース市場250指数 682.54 +4.81／出来高 1億3689万株／売買代金 883億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数は3日続伸、東証グロース市場250指数は5日続伸。値上がり銘柄数は375、値下がり銘柄数は212、変わらずは20。
26日の米国株式市場でダウ平均は20.19ドル安の48710.97ドル、ナスダックは20.21ポイント安の23593.10で取引を終了。クリスマス祭日明けで材料乏しく、寄り付き後、まちまち。金利高や地政学的リスクの上昇を警戒し、ダウは下落した。ナスダックは、エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日底堅く推移したが、プラス圏を維持できず。
こうした米国市場を横目に、東証グロース市場指数は買いが先行してスタートすると、そのまま上げ幅を広げる展開となり、後場寄りには897.76ptをつけた。ただし、その後はじりじりと上げ幅を縮める展開だった。年末で市場参加者も限られるなか、落ち着いた値動きとなった。
個別では、25.89％高となったWASHハウス＜6537＞が上昇率トップに。後場に、スターチャージエネルギージャパン社との系統用分散型蓄電池事業における業務提携契約締結について発表し、材料視されたようだ。自家培養軟骨「ジャック」変形性膝関節症への適応拡大について発表したJ・TEC＜7774＞の他、サンバイオ＜4592＞などバイオ関連への資金流入も散見された。売買代金上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞、TORICO＜7138＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、免疫生物研究所＜4570＞、トランスGG＜2342＞、農業総合研究所＜3541＞などがランクイン。
一方、12.83％安となったビートレンド＜4020＞が下落率トップに。損害賠償請求訴訟を提起されたと発表したヘリオス＜4593＞も急落した。売買代金上位銘柄では、FUNDINNO＜462A＞、Aiロボティクス＜247A＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、富士マガ＜3138＞、スタメン＜4019＞、グランディーズ＜3261＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、サンバイオやispace＜9348＞などが上昇した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6537|ＷＡＳＨハウス | 389| 80| 25.89|
2| 4570|免疫生物研究所 | 2045| 400| 24.32|
3| 2342|トランスＧ | 332| 53| 19.00|
4| 3541|農業総合研究所 | 714| 100| 16.29|
5| 7774|Ｊ・ＴＥＣ | 575| 80| 16.16|
6| 3777|環境フレンドリーＨＤ | 53| 7| 15.22|
7| 7694|いつも | 760| 100| 15.15|
8| 4255|ＴＨＥＣＯＯ | 2470| 268| 12.17|
9| 4412|サイエンスアーツ | 1751| 186| 11.88|
10| 6548|旅工房 | 139| 13| 10.32|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4020|ビートレンド | 795| -117| -12.83|
2| 4593|ヘリオス | 272| -39| -12.54|
3| 3138|富士マガ | 897| -121| -11.89|
4| 4019|スタメン | 824| -93| -10.14|
5| 3261|グラン | 606| -56| -8.46|
6| 3474|Ｇファクトリー | 606| -56| -8.46|
7| 9245|リベロ | 2072| -169| -7.54|
8| 6558|クックビズ | 751| -53| -6.59|
9| 4476|ＡＩ ＣＲＯＳＳ | 1663| -113| -6.36|
10| 1431|リブワーク | 656| -44| -6.29|《FA》
