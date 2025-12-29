*16:31JST 日経平均は反落、市場参加者限られるなか軟調もみ合い展開

前週末26日の米国株式市場はやや軟調に推移。クリスマス祭日明けで材料乏しく、寄り付き後、まちまち。金利高や地政学的リスクの上昇を警戒し、ダウは下落した。ナスダックは、エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日底堅く推移したが、プラス圏を維持できず。米株市場を横目に、29日の日経平均は反落でスタート。やや売りが先行した後は、終日50500円付近で軟調もみ合い展開となった。2025年相場もあと2営業日となるなか、市場参加者は限られていた。値がさハイテク株などの主力どころが弱く始まったこともあり、寄り付き後に下げ幅を広げたが、その後は下げ渋った。そのほか、日本銀行の利上げ継続が意識され、一時円高・ドル安が進行したことも相場の重荷となった。なお、トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との会談については、和平案に絡んだ領土問題で合意に至らなかったと伝わっている。

大引けの日経平均は前営業日比223.47円安の50526.92円となった。東証プライム市場の売買高は16億9678万株、売買代金は4兆3310億円だった。業種別では、ゴム製品、鉱業、医薬品などが下落した一方で、非鉄金属、卸売業、鉄鋼などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は61.4％、対して値下がり銘柄は34.4％となっている。

個別では、ソフトバンクＧ＜9984＞、フジクラ＜5803＞、伊藤忠＜8001＞、イビデン＜4062＞、信越化＜4063＞、三井物＜8031＞、住友鉱＜5713＞、住友商＜8053＞、三菱商＜8058＞、住友電＜5802＞、ファナック＜6954＞、ＴＯＴＯ＜5332＞、武田＜4502＞、東京海上＜8766＞、大成建＜1801＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ダイキン＜6367＞、ＴＤＫ＜6762＞、中外薬<4519>、レーザーテク<6920>、ディスコ<6146>、ＫＤＤＩ<9433>、大塚ＨＤ<4578>、トレンド<4704>、日東電<6988>、リクルートＨＤ<6098>、キヤノン<7751>などの銘柄が下落。