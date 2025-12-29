関連記事
ファンペップ 機能性ペプチド「SR-0379」の追加第III相臨床試験の被験者登録状況
*14:06JST ファンペップ---機能性ペプチド「SR-0379」の追加第III相臨床試験の被験者登録状況
ファンペップ＜4881＞は26日、皮膚潰瘍を対象疾患として開発中の機能性ペプチド「SR-0379」の追加第3相臨床試験（SR0379-JP-SU-02試験、以下「02試験」）において、目標症例数（142例）の半数にあたる71例の登録を完了したことを発表した。同試験の被験者登録は、概ね順調に進捗している。
「SR-0379」は、20個のアミノ酸からなる機能性ペプチドの開発化合物である。血管新生や肉芽形成促進による創傷治癒促進作用に加え、抗菌活性を併せ持つ。また、簡便な投与方法（常温保存可能なスプレー剤）であることから、幅広い皮膚潰瘍の患者に使用されることが期待される。
同社は「SR-0379」の開発により、高齢化社会を迎え重要性が増している褥瘡や糖尿病性潰瘍等の皮膚潰瘍の早期回復を促進し、患者のQOL向上に貢献することを目指している。「SR-0379」の開発は、現在、同社と塩野義製薬＜4507＞の共同開発により日本国内で進めている。
「02試験」はプラセボ対照二重盲検比較試験であり、2021年6月より実施した「01試験」で効果がみられた皮膚潰瘍患者（潰瘍サイズ（長径×短径）36平方センチメートル未満、目標症例数：142例）を対象に、「SR-0379」またはプラセボを二重盲検下で1日1回、28日間投与した際の有効性および安全性を検討する。《NH》
