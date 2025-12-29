ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約113円分押し下げ

2025年12月29日 12:30

記事提供元：フィスコ

*12:30JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約113円分押し下げ
29日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり125銘柄、値下がり97銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は反落。200.22円安の50550.17円（出来高概算7億6870万株）で前場の取引を終えている。

前週末26日の米国株式市場でダウ平均は20.19ドル安の48710.97ドル、ナスダックは20.21ポイント安の23593.10で取引を終了。クリスマス祭日明けで材料乏しく、寄り付き後、まちまち。金利高や地政学的リスクの上昇を警戒し、ダウは下落した。ナスダックは、エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日底堅く推移したが、プラス圏を維持できず。

米株市場を横目に、29日の日経平均は前営業日比59.17円安の50691.22円と反落でスタート。やや売りが先行した後は、50500円付近で軟調もみ合い展開となった。2025年相場もあと2営業日となるなか、市場参加者は限られている。値がさハイテク株などの主力どころが弱く始まったこともあり、寄り付き後に下げ幅を広げたが、その後は下げ渋った。なお、トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との会談については、和平案に絡んだ領土問題で合意に至らなかったと伝わっている。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、伊藤忠＜8001＞、イビデン＜4062＞、信越化＜4063＞、三井物＜8031＞、住友鉱＜5713＞、住友商＜8053＞、三菱商＜8058＞、住友電＜5802＞、ファナック＜6954＞、TOTO＜5332＞、武田＜4502＞、東京海上＜8766＞、大成建＜1801＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ダイキン＜6367＞、TDK＜6762＞、中外薬<4519>、レーザーテク<6920>、ディスコ<6146>、KDDI<9433>、大塚HD<4578>、トレンド<4704>、日東電<6988>、リクルートHD<6098>、コナミG<9766>、キヤノン<7751>などの銘柄が下落。

業種別では、鉱業、食料品、ゴム製品などが下落した一方で、非鉄金属、卸売業、証券・商品先物取引業などが上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約113円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、中外薬<4519>、ダイキン＜6367＞、ディスコ<6146>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約48円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、伊藤忠＜8001＞、イビデン＜4062＞、三井物＜8031＞、信越化＜4063＞、住友鉱＜5713＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　50550.17(-200.22)

値上がり銘柄数 125(寄与度+170.57)
値下がり銘柄数 97(寄与度-370.79)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4511　 61　 48.94
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 17735　 575　 19.22
＜8001＞　伊藤忠商事　　　　　　1996　 83　 13.87
＜4062＞　イビデン　　　　　　　6723　 103　 6.89
＜8031＞　三井物産　　　　　　　4645　 80　 5.35
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4924　 30　 5.01
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　6632　 211　 3.53
＜8053＞　住友商事　　　　　　　5515　 97　 3.24
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　3560　 31　 3.11
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6338　 83　 2.77
＜8766＞　東京海上HD　　　　　 5847　 44　 2.21
＜5332＞　TOTO　　　　　　　4434　 103　 1.72
<6301>　小松製作所　　　　　　5025　 49　 1.64
＜4502＞　武田薬品工業　　　　　4916　 46　 1.54
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4054　 9　 1.50
<8591>　オリックス　　　　　　4607　 44　 1.47
<6504>　富士電機　　　　　　 11905　 195　 1.30
<8725>　MS＆AD　　　　　　3669　 43　 1.29
<6506>　安川電機　　　　　　　4699　 38　 1.27
<7269>　スズキ　　　　　　　2325.5　 9.5　 1.27


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19820　 -425 -113.65
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56770　 -500　-40.11
＜8035＞　東エレク　　　　　　 33980　 -350　-35.10
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2194　 -32.5　-16.29
<4519>　中外製薬　　　　　　　8261　 -149　-14.94
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19880　 -420　-14.04
<6146>　ディスコ　　　　　　 47640　 -1230　 -8.22
<6920>　レーザーテック　　　 29385　 -615　 -8.22
<4704>　トレンドマイクロ　　　6552　 -214　 -7.15
<9433>　KDDI　　　　　　　2734　 -16.5　 -6.62
<4578>　大塚HD　　　　　　　 9003　 -196　 -6.55
<6988>　日東電工　　　　　　　3728　 -29　 -4.85
<4568>　第一三共　　　　　　　3388　 -45　 -4.51
<7751>　キヤノン　　　　　　　4690　 -80　 -4.01
<6098>　リクルートHD　　　　 9061　 -39　 -3.91
<9766>　コナミG　　　　　　　21450　 -110　 -3.68
<4452>　花王　　　　　　　　　6235　 -108　 -3.61
<9843>　ニトリHD　　　　　　 2697　 -43　 -3.59
<9735>　セコム　　　　　　　　5574　 -53　 -3.54
<2914>　JT　　　　　　　　　 5660　 -99　 -3.31《CS》

