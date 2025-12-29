*12:30JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約113円分押し下げ

29日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり125銘柄、値下がり97銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は反落。200.22円安の50550.17円（出来高概算7億6870万株）で前場の取引を終えている。

前週末26日の米国株式市場でダウ平均は20.19ドル安の48710.97ドル、ナスダックは20.21ポイント安の23593.10で取引を終了。クリスマス祭日明けで材料乏しく、寄り付き後、まちまち。金利高や地政学的リスクの上昇を警戒し、ダウは下落した。ナスダックは、エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日底堅く推移したが、プラス圏を維持できず。

米株市場を横目に、29日の日経平均は前営業日比59.17円安の50691.22円と反落でスタート。やや売りが先行した後は、50500円付近で軟調もみ合い展開となった。2025年相場もあと2営業日となるなか、市場参加者は限られている。値がさハイテク株などの主力どころが弱く始まったこともあり、寄り付き後に下げ幅を広げたが、その後は下げ渋った。なお、トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との会談については、和平案に絡んだ領土問題で合意に至らなかったと伝わっている。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、伊藤忠＜8001＞、イビデン＜4062＞、信越化＜4063＞、三井物＜8031＞、住友鉱＜5713＞、住友商＜8053＞、三菱商＜8058＞、住友電＜5802＞、ファナック＜6954＞、TOTO＜5332＞、武田＜4502＞、東京海上＜8766＞、大成建＜1801＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ダイキン＜6367＞、TDK＜6762＞、中外薬<4519>、レーザーテク<6920>、ディスコ<6146>、KDDI<9433>、大塚HD<4578>、トレンド<4704>、日東電<6988>、リクルートHD<6098>、コナミG<9766>、キヤノン<7751>などの銘柄が下落。

業種別では、鉱業、食料品、ゴム製品などが下落した一方で、非鉄金属、卸売業、証券・商品先物取引業などが上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約113円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、中外薬<4519>、ダイキン＜6367＞、ディスコ<6146>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約48円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、伊藤忠＜8001＞、イビデン＜4062＞、三井物＜8031＞、信越化＜4063＞、住友鉱＜5713＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 50550.17(-200.22)

値上がり銘柄数 125(寄与度+170.57)

値下がり銘柄数 97(寄与度-370.79)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 4511 61 48.94

＜5803＞ フジクラ 17735 575 19.22

＜8001＞ 伊藤忠商事 1996 83 13.87

＜4062＞ イビデン 6723 103 6.89

＜8031＞ 三井物産 4645 80 5.35

＜4063＞ 信越化 4924 30 5.01

＜5713＞ 住友金属鉱山 6632 211 3.53

＜8053＞ 住友商事 5515 97 3.24

＜8058＞ 三菱商事 3560 31 3.11

＜5802＞ 住友電気工業 6338 83 2.77

＜8766＞ 東京海上HD 5847 44 2.21

＜5332＞ TOTO 4434 103 1.72

<6301> 小松製作所 5025 49 1.64

＜4502＞ 武田薬品工業 4916 46 1.54

<6758> ソニーG 4054 9 1.50

<8591> オリックス 4607 44 1.47

<6504> 富士電機 11905 195 1.30

<8725> MS＆AD 3669 43 1.29

<6506> 安川電機 4699 38 1.27

<7269> スズキ 2325.5 9.5 1.27



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 19820 -425 -113.65

＜9983＞ ファーストリテ 56770 -500 -40.11

＜8035＞ 東エレク 33980 -350 -35.10

＜6762＞ TDK 2194 -32.5 -16.29

<4519> 中外製薬 8261 -149 -14.94

＜6367＞ ダイキン工業 19880 -420 -14.04

<6146> ディスコ 47640 -1230 -8.22

<6920> レーザーテック 29385 -615 -8.22

<4704> トレンドマイクロ 6552 -214 -7.15

<9433> KDDI 2734 -16.5 -6.62

<4578> 大塚HD 9003 -196 -6.55

<6988> 日東電工 3728 -29 -4.85

<4568> 第一三共 3388 -45 -4.51

<7751> キヤノン 4690 -80 -4.01

<6098> リクルートHD 9061 -39 -3.91

<9766> コナミG 21450 -110 -3.68

<4452> 花王 6235 -108 -3.61

<9843> ニトリHD 2697 -43 -3.59

<9735> セコム 5574 -53 -3.54

<2914> JT 5660 -99 -3.31《CS》