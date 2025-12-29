ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～クスリのアオキ、サイエンスアーツなどがランクイン

2025年12月29日 10:37

記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～クスリのアオキ、サイエンスアーツなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月29日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3549＞ クスリのアオキ　　 749400 　778666.78　 166.32% 0.0531%
＜4412＞ サイエンスアーツ　　101800 　51144.92　 126.6% 0.1086%
＜4825＞ WNIウェザー　　　423400 　580747.9　 118.65% 0.1117%
＜238A＞ 米債25H　　　　　1009940 　53617.769　 109.69% 0.0027%
＜4022＞ ラサ工　　　　　　　116900 　305118.2　 104.75% 0.0583%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　　41525400 　1409529.24　 103.57% 0.3582%
＜3091＞ ブロンコB　　　　　134700 　180412.2　 96.75% -0.0404%
＜4979＞ OATアグリオ　　　90700 　82381.7　 91.75% -0.033%
＜2211＞ 不二家　　　　　　　188500 　186559.48　 88.98% -0.0428%
＜8029＞ ルックHD　　　　　85400 　82651.92　 88.4% -0.0699%
＜2935＞ ピックルスHD　　　99400 　57417.7　 88.19% -0.0123%
＜6078＞ バリューHR　　　　188900 　124131.18　 79.63% -0.0452%
＜6915＞ 千代インテ　　　　　128700 　172344.9　 79.05% -0.0197%
＜9658＞ 太田昭　　　　　　　35400 　58240.2　 67.63% 0.0042%
＜3665＞ エニグモ　　　　　　664800 　164875.62　 64.27% 0.0336%
＜3050＞ DCM　　　　　　　301400 　272674.96　 64.16% 0.0117%
＜9704＞ アゴーラHG　　　　2359100 　63963.92　 62.35% 0.1086%
＜2009＞ 鳥越粉　　　　　　　119900 　69722.78　 61.36% -0.0737%
＜4326＞ インテージHD　　　85400 　88340.98　 61.31% -0.0367%
＜2170＞ LINK＆M　　　　1083300 　301980.44　 58.81% 0.0215%
<8142> トーホー　　　　　　49900 　106241.7　 57.94% 0%
<4404> ミヨシ　　　　　　　244300 　279783.66　 57.68% -0.0655%
<6089> ウィルG　　　　　　134500 　81440.74　 56.29% 0.012%
<1542> 純銀信託　　　　　　460044 　9973191.64　 55.9% 0.0717%
<8217> オークワ　　　　　　120000 　59938.2　 55.43% 0.024%
<1367> iFTPXダ　　　　3563 　166588.816　 54.69% 0.0079%
<4765> SBIGアセット　　487400 　168964.34　 51.6% 0.0065%
<4933> Ine　　　　　　　546700 　433500.86　 49.98% 0.013%
<2734> サーラ　　　　　　　99100 　63374.62　 49.27% 0.0008%
<7105> 三菱ロジ　　　　　　110600 　128249.12　 48.66% 0.0006%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

