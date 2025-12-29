*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～クスリのアオキ、サイエンスアーツなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月29日 10:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3549＞ クスリのアオキ 749400 778666.78 166.32% 0.0531%

＜4412＞ サイエンスアーツ 101800 51144.92 126.6% 0.1086%

＜4825＞ WNIウェザー 423400 580747.9 118.65% 0.1117%

＜238A＞ 米債25H 1009940 53617.769 109.69% 0.0027%

＜4022＞ ラサ工 116900 305118.2 104.75% 0.0583%

＜6993＞ 大黒屋 41525400 1409529.24 103.57% 0.3582%

＜3091＞ ブロンコB 134700 180412.2 96.75% -0.0404%

＜4979＞ OATアグリオ 90700 82381.7 91.75% -0.033%

＜2211＞ 不二家 188500 186559.48 88.98% -0.0428%

＜8029＞ ルックHD 85400 82651.92 88.4% -0.0699%

＜2935＞ ピックルスHD 99400 57417.7 88.19% -0.0123%

＜6078＞ バリューHR 188900 124131.18 79.63% -0.0452%

＜6915＞ 千代インテ 128700 172344.9 79.05% -0.0197%

＜9658＞ 太田昭 35400 58240.2 67.63% 0.0042%

＜3665＞ エニグモ 664800 164875.62 64.27% 0.0336%

＜3050＞ DCM 301400 272674.96 64.16% 0.0117%

＜9704＞ アゴーラHG 2359100 63963.92 62.35% 0.1086%

＜2009＞ 鳥越粉 119900 69722.78 61.36% -0.0737%

＜4326＞ インテージHD 85400 88340.98 61.31% -0.0367%

＜2170＞ LINK＆M 1083300 301980.44 58.81% 0.0215%

<8142> トーホー 49900 106241.7 57.94% 0%

<4404> ミヨシ 244300 279783.66 57.68% -0.0655%

<6089> ウィルG 134500 81440.74 56.29% 0.012%

<1542> 純銀信託 460044 9973191.64 55.9% 0.0717%

<8217> オークワ 120000 59938.2 55.43% 0.024%

<1367> iFTPXダ 3563 166588.816 54.69% 0.0079%

<4765> SBIGアセット 487400 168964.34 51.6% 0.0065%

<4933> Ine 546700 433500.86 49.98% 0.013%

<2734> サーラ 99100 63374.62 49.27% 0.0008%

<7105> 三菱ロジ 110600 128249.12 48.66% 0.0006%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》