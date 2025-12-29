関連記事
個別銘柄戦略: WNIウェザーやウインテストに注目
先週末26日の米株式市場でNYダウは20.19ドル安の48,710.97ドル、ナスダック総合指数は20.21pt安の23,593.10pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比25円安の50,695円。為替は1ドル＝156.50-60円。今日の東京市場では、上期営業利益が35.3％増で1対2の株式分割と創業40周年記念配当も発表したWNIウェザー＜4825＞、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.8倍で株主優待制度の変更も発表したオークワ＜8217＞、第3四半期累計の営業利益が70.85減だが上期の2.13億円の赤字から黒字に転じ発行済株式数の4.9％上限の自社株買いと1対3の株式分割・株主優待制度の拡充も発表した三陽商＜8011＞、発行済株式数の2.15％上限の自社株買いを発表したDCM＜3050＞、インドでメラミン化粧板等の製造販売を行うStylam社を連結子会社化すると発表したアイカ工＜4206＞、新工場が竣工したと発表したA&Dホロン＜7745＞、東証スタンダードでは、上期営業利益が37.4％増となった日プロ＜9651＞、26年3月期純損益予想を上方修正した福留ハム＜2291＞、半導体の前工程検査装置事業に参入すると発表したウインテスト＜6721＞、販売用不動産（東京都新宿区の共同住宅）を売却したと発表したエイシアンスタ＜8946＞などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が3.0％減と上期の5.5％増から減益に転じた壱番屋＜7630＞、東証スタンダードでは、上期営業利期が前年同期比3.6倍だが第1四半期の同6.4倍から増益率が縮小したERIHD＜6083＞、第3四半期累計の営業利益が39.5％減と上期の31.0％減から減益率が拡大したパレモ・HD＜2778＞、26年2月期業績予想を下方修正したガーデン＜274A＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
