株ブロガー・さなさえ：デジタル革命の裏側で金銀銅など貴金属が高騰！思惑募る注目株【FISCOソーシャルレポーター】

※2025年12月25日15時に執筆

皆様、おはこんばんちは。2025年の師走もいよいよ押し迫ってまいりましたね。株式市場では「国策」という大きなうねりが相場を動かしていますが、今、足元で起きている変化は、私たちの生活を劇的に変える「デジタル革命」と、それを支える「物理的な資源」の奪い合いなのかもしれません。それでも日々の侘び寂び（わびさび）を愛でたい、さなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや153回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜AI革命の裏で進行する「金属資源」の枯渇と争奪戦＞

最近、何でもかんでも「AI、AI」と耳タコですが、その実体は膨大な計算を行うデータセンターと、そこを流れる大量の電気です。生成AIが進化すればするほど、データセンターの消費電力はうなぎ登り。そこで必要になるのが、送電効率を極限まで高めるための銅であり、再生可能エネルギーの主役である太陽光パネルの導電ペーストに使われる大量の銀です。さらにプラチナやパラジウムといった貴金属、レアアースの価格も、AI半導体や高精度センサー、次世代バッテリーの需要増によって急騰中。この資源価格の高騰は、いよいよ私たちの身近な製品にも影を落とし始めています。元々地政学リスクの高まりもあって金の高騰もありましたが…一連の「デジタル革命」もあって金属資源そのものが枯渇していっているようです。

実際、半導体メーカーは利益率の高いAI向け（HBMなど）に生産ラインをシフトしている影響で、パソコン用のDRAMなどが品薄となり、来年2026年にはパソコンやスマートフォンのさらなる値上げが確実視されています。「待てば安くなる」というこれまでの常識は通用せず、ハードウェアそのものの価値が上がっているのです。

こうした背景から、市場では関連株への資金流入が止まりません。まさに「持てる者」が強い相場となっていますね。そんな訳で思惑募る関連銘柄に今回はスポットをあてて紹介していきたいと思いまっす♪

＜思惑募る関連株の中から抜粋！＞

まずは世界各地の鉱山や金属資源やエネルギーに関連・精通した商社は要チェックですね。先日19日に配信したコラムに書いた銘柄以外にも、丸紅＜8002＞、三菱商事＜8058＞、住友商事＜8053＞、アルコニックス＜3036＞もおさえておきたいですね。また、非鉄金属のリサイクルなどで思惑があるとすれば、その大手である三菱マテリアル＜5711＞が筆頭でしょう。そして「個人を中心に人気化しそうだなぁ…」と見ているのはDOWAホールディングス＜5714＞です。こちらはメキシコ鉱山の権益も保有しているので思惑は募りますね。それ以外にも「都市鉱山」関連からは、電子基板等の貴金属リサイクルを専門のアサカ理研＜5724＞です。中長期でもチャートが上向きになってきていますし、よくよく短期資金に狙われやすいので年末年始の相場で動くかなーと監視中です。そしてそれに出遅れる形で中外鉱業＜1491＞も挙げておきます。貴金属リサイクルと地金販売を手掛ける老舗ですが、銀地金の売買や回収も手厚く、貴金属市況が活発化すると個人・法人問わず取引が増大し、業績に弾みがつくかと見ています。

直近で高騰していた東邦亜鉛＜5707＞も注目です。亜鉛・鉛・銀の精錬メーカーであり、特に亜鉛・鉛精錬の副産物として採れる銀の生産量が、同社の事業規模に対して非常に大きく、「銀価格への感応度」が極めて高いと見ています。今週は合間にショート勢の攻勢にもあいましたが、週足・一目均衡表で見るとしっかり雲を上抜いてきているので、押し目を狙いに行く向きも多いかもしれません。

あとはおまけで…銅価格の上昇が売上増に直結する電線の総合商社の泉州電業＜9824＞、銅や銅合金スクラップのリサイクルと、船舶用スクリュー向け等の銅合金インゴットの製造・販売を主軸とするMERF＜3168＞、非鉄金属を幅広く扱う専門商社の白銅＜7637＞を、関連株としてご紹介して締めていきたいと思いまっす♪

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、ご紹介した注目株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の注目株をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。ご興味があれば覗きに来て下さい。もちろん、株の情報以外のネタも…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)ではでは。Have a nice trade.

