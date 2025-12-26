関連記事
セントラルＳＰなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜2378＞ ;ルネサンス;371%;287000;0.80;1078;-1 ＜2563＞ ;iS500米H;331%;517800;1.17;375.2;1.4 ＜7725＞ ;インターアク;271%;91700;2.29;1442;5 ＜2702＞ ;マクドナルド;265%;1048400;0.04;6520;40 ＜3197＞ ;すかいらーく;138%;3006500;0.04;3503;7 ＜3082＞ ;きちりHD;138%;80400;0.60;966;-1 ＜7135＞ ;ジャパンクラフトＨＤ;136%;91800;3.66;223;-1 ＜3903＞ ;ｇｕｍｉ;129%;1033200;2.26;349;4 ＜4801＞ ;セントラルＳＰ;126%;10800;0.26;2432;-3 ＜3097＞ ;物語コーポ;123%;463500;0.18;4540;45 ＜3548＞ ;バロック;119%;107700;1.17;767;5 ＜1514＞ ;住石ＨＤ;117%;352000;2.17;524;6 ＜8118＞ ;キング;114%;1600;4.70;909;3 ＜8200＞ ;リンガーハット;110%;59500;0.30;2294;3 ＜2676＞ ;高千穂交;104%;23400;0.14;2162;20 ＜2938＞ ;オカムラ食品工業;102%;85700;1.75;1050;26 ＜2217＞ ;モロゾフ;99%;20600;0.56;1531;15 ＜7513＞ ;コジマ;94%;65600;0.84;1194;9 ＜2749＞ ;ＪＰＨＤ;91%;101100;0.42;701;1 ＜1766＞ ;東建コーポ;91%;4900;0.68;14750;110
[コメント]セントラルＳＰ＜4801＞は信用倍率0.2倍台と売り長で推移している。《FA》
