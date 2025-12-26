ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約215円分押し上げ

2025年12月26日 16:54

26日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり104銘柄、値下がり117銘柄、変わらず4銘柄となった。

前日25日の主要欧米株式市場は休場。昨日の主要欧米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、26日の日経平均は続伸して取引を開始した。その後も買い優勢の展開となり上げ幅を大きく広げ、50900円を超えた。ただ、後場からはじりじりと上げ幅を縮小しており、プラス圏で推移も上値の重い展開となった。引き続き、年内の少額投資非課税制度（NISA）枠利用に伴う個人投資家の買いや12月決算銘柄の配当権利取り狙いの買いが株価下支え要因となった。また、年内の警戒材料はほぼ出尽くしたとして、「掉尾の一振」に期待する買いも指摘された。一方、年末が近づき市場参加者も減少するなか、積極的に買い進む動きは限定的となった。そのほか、日経平均は昨日までの4日間、50500円を超えた水準で売りに押される展開が続いていたため、51000円付近では再度上値の重さが意識される可能性もあった。

大引けの日経平均は前営業日比342.60円高の50750.39円となった。東証プライム市場の売買高は16億2605万株、売買代金は3兆7289億円だった。業種別では、その他製品、情報・通信業、海運業などが上昇した一方で、非鉄金属、ガラス・土石製品、建設業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は53.6％、対して値下がり銘柄は41.9％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約120円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、イビデン＜4062＞、KDDI＜9433＞、レーザーテック＜6920＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはフジクラ＜5803＞となり1銘柄で日経平均を約15円押し下げた。同2位はファナック＜6954＞となり、住友電工＜5802＞、信越化＜4063＞、ホンダ＜7267＞、豊田通商＜8015＞、スズキ＜7269＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　50750.39(+342.60)

値上がり銘柄数 104(寄与度+450.13)
値下がり銘柄数 117(寄与度-107.53)
変わらず銘柄数 4


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20245　 450　120.33
＜9983＞　ファーストリテ　　　 57270　 1190　 95.46
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　17800　 315　 63.17
＜8035＞　東エレク　　　　　　 34330　 540　 54.15
＜4062＞　イビデン　　　　　　 13240　 305　 10.19
＜9433＞　KDDI　　　　　　2750.5　 24.5　 9.83
＜6920＞　レーザーテック　　　 30000　 640　 8.56
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 10795　 245　 8.19
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8410　 81　 8.12
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 48870　 1150　 7.69
＜3659＞　ネクソン　　　　　　　3843　 58　 3.88
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21560　 105　 3.51
＜6981＞　村田製作所　　　　　　3207　 39　 3.13
<4578>　大塚HD　　　　　　　 9199　 88　 2.94
<4523>　エーザイ　　　　　　　4703　 73　 2.44
<6971>　京セラ　　　　　　　　2203　 8.5　 2.27
<4568>　第一三共　　　　　　　3433　 22　 2.21
<7735>　SCREEN　　　　　15100　 165　 2.21
<6988>　日東電工　　　　　　　3757　 12　 2.01
<7453>　良品計画　　　　　　　2865　 28　 1.87

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 17160　 -460　-15.38
＜6954＞　ファナック　　　　　　5984　 -61　-10.19
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6255　 -285　 -9.53
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4894　 -48　 -8.02
＜7267＞　ホンダ　　　　　　　1540.5　 -19　 -3.81
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5319　 -27　 -2.71
＜7269＞　スズキ　　　　　　　　2316　 -20　 -2.67
<2802>　味の素　　　　　　　　3374　 -36　 -2.41
<8830>　住友不動産　　　　　　7928　 -62　 -2.07
<8267>　イオン　　　　　　　　2456　 -20.5　 -2.06
<5706>　三井金属鉱業　　　　 17325　 -535　 -1.79
<6762>　TDK　　　　　　　2226.5　 -3.5　 -1.75
<8053>　住友商事　　　　　　　5418　 -52　 -1.74
<4901>　富士フイルム　　　　　3371　 -14　 -1.40
<1801>　大成建設　　　　　　 14700　 -205　 -1.37
<6645>　オムロン　　　　　　　3943　 -40　 -1.34
<6976>　太陽誘電　　　　　　　3537　 -40　 -1.34
<6861>　キーエンス　　　　　 56960　 -380　 -1.27
<6479>　ミネベアミツミ　　　　3141　 -37　 -1.24
<6724>　セイコーエプソン　　　1990　 -18.5　 -1.24《CS》

