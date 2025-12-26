*16:54JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約215円分押し上げ

26日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり104銘柄、値下がり117銘柄、変わらず4銘柄となった。

前日25日の主要欧米株式市場は休場。昨日の主要欧米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、26日の日経平均は続伸して取引を開始した。その後も買い優勢の展開となり上げ幅を大きく広げ、50900円を超えた。ただ、後場からはじりじりと上げ幅を縮小しており、プラス圏で推移も上値の重い展開となった。引き続き、年内の少額投資非課税制度（NISA）枠利用に伴う個人投資家の買いや12月決算銘柄の配当権利取り狙いの買いが株価下支え要因となった。また、年内の警戒材料はほぼ出尽くしたとして、「掉尾の一振」に期待する買いも指摘された。一方、年末が近づき市場参加者も減少するなか、積極的に買い進む動きは限定的となった。そのほか、日経平均は昨日までの4日間、50500円を超えた水準で売りに押される展開が続いていたため、51000円付近では再度上値の重さが意識される可能性もあった。

大引けの日経平均は前営業日比342.60円高の50750.39円となった。東証プライム市場の売買高は16億2605万株、売買代金は3兆7289億円だった。業種別では、その他製品、情報・通信業、海運業などが上昇した一方で、非鉄金属、ガラス・土石製品、建設業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は53.6％、対して値下がり銘柄は41.9％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約120円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、イビデン＜4062＞、KDDI＜9433＞、レーザーテック＜6920＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはフジクラ＜5803＞となり1銘柄で日経平均を約15円押し下げた。同2位はファナック＜6954＞となり、住友電工＜5802＞、信越化＜4063＞、ホンダ＜7267＞、豊田通商＜8015＞、スズキ＜7269＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 50750.39(+342.60)

値上がり銘柄数 104(寄与度+450.13)

値下がり銘柄数 117(寄与度-107.53)

変わらず銘柄数 4



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20245 450 120.33

＜9983＞ ファーストリテ 57270 1190 95.46

＜9984＞ ソフトバンクG 17800 315 63.17

＜8035＞ 東エレク 34330 540 54.15

＜4062＞ イビデン 13240 305 10.19

＜9433＞ KDDI 2750.5 24.5 9.83

＜6920＞ レーザーテック 30000 640 8.56

＜7974＞ 任天堂 10795 245 8.19

＜4519＞ 中外製薬 8410 81 8.12

＜6146＞ ディスコ 48870 1150 7.69

＜3659＞ ネクソン 3843 58 3.88

＜9766＞ コナミG 21560 105 3.51

＜6981＞ 村田製作所 3207 39 3.13

<4578> 大塚HD 9199 88 2.94

<4523> エーザイ 4703 73 2.44

<6971> 京セラ 2203 8.5 2.27

<4568> 第一三共 3433 22 2.21

<7735> SCREEN 15100 165 2.21

<6988> 日東電工 3757 12 2.01

<7453> 良品計画 2865 28 1.87

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜5803＞ フジクラ 17160 -460 -15.38

＜6954＞ ファナック 5984 -61 -10.19

＜5802＞ 住友電気工業 6255 -285 -9.53

＜4063＞ 信越化 4894 -48 -8.02

＜7267＞ ホンダ 1540.5 -19 -3.81

＜8015＞ 豊田通商 5319 -27 -2.71

＜7269＞ スズキ 2316 -20 -2.67

<2802> 味の素 3374 -36 -2.41

<8830> 住友不動産 7928 -62 -2.07

<8267> イオン 2456 -20.5 -2.06

<5706> 三井金属鉱業 17325 -535 -1.79

<6762> TDK 2226.5 -3.5 -1.75

<8053> 住友商事 5418 -52 -1.74

<4901> 富士フイルム 3371 -14 -1.40

<1801> 大成建設 14700 -205 -1.37

<6645> オムロン 3943 -40 -1.34

<6976> 太陽誘電 3537 -40 -1.34

<6861> キーエンス 56960 -380 -1.27

<6479> ミネベアミツミ 3141 -37 -1.24

<6724> セイコーエプソン 1990 -18.5 -1.24《CS》