東証グロ－ス指数は小幅に続伸、底堅いが上値は限定的
東証グロース市場指数 885.59 ＋0.71／出来高 2億9870万株／売買代金 2077億円東証グロース市場250指数 677.73 ＋1.45／出来高 1億5509万株／売買代金 1118億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数は小幅に続伸、東証グロース市場250指数は小幅に4日続伸。値上がり銘柄数は245、値下がり銘柄数は339、変わらずは30。
前日25日の米国株式市場はクリスマスの祝日で休場。
今日のグロ－ス市場は底堅く推移したが上値は限定的だった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.48％高となった。昨日の東証グロース市場指数が、9月以降、上値抵抗線となっていた25日移動平均線を上回ったことから、相場は下落基調から上昇基調に転換しつつあるとの見方があり、買いを誘った。また、海外投資家の多くがクリスマス休暇となっているとみられ、個人投資家による売買が多い新興市場に資金が向かいやすかった。一方、昨日の東証グロース市場指数が1.8％近い大幅上昇となったことから、目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすく、こうした状況から、今日の東証グロース市場指数は底堅く推移したが、上値は限定的だった。
個別では、ピラティス事業の譲受で基本合意すると発表したフィットクルー＜469A＞、前日ストップ高の買い人気が継続したワンプラ＜4199＞、75日線を上回り先高期待が高まったTMH＜280A＞、SOMPO＜8630＞子会社が1株767円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表した農業総合研究所＜3541＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、パワーエックス＜485A＞、TORICO＜7138＞などが顔を出した。
一方、プラットフォーム事業とエージェント事業を譲渡方針と発表したNexTone＜7094＞、上期営業利益が9.16億円と10月17日に上方修正した9.43億円を下回ったFフォースG＜7068＞、ゼナーアセットマネジメントエルエルピーが大量保有で前日買われた反動安となったGENDA＜9166＞、2日連続ストップ高の後昨日は長い上いひげ陰線となり手仕舞い売りがかさんだVIS＜130A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、GENDAやサンバイオ＜4592＞が下落。値下がり率上位には、リンカーズ＜5131＞、グロームHD＜8938＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4199|ワンプラ | 1338| 271| 25.40|
2| 485A|パワーエックス | 2383| 400| 20.17|
3| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 487| 80| 19.66|
4| 3541|農業総合研究所 | 614| 100| 19.46|
5| 7694|いつも | 660| 100| 17.86|
6| 5125|ファインズ | 728| 100| 15.92|
7| 4588|オンコリス | 1101| 148| 15.53|
8| 280A|ＴＭＨ | 1135| 150| 15.23|
9| 6574|コンヴァノ | 117| 11| 10.38|
10| 352A|ＬＯＩＶＥ | 992| 92| 10.22|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7068|ＦフォースＧ | 682| -80| -10.50|
2| 130A|ＶＩＳ | 540| -61| -10.15|
3| 5131|リンカーズ | 184| -20| -9.80|
4| 8938|グロームＨＤ | 381| -35| -8.41|
5| 9270|バリュエンス | 1133| -93| -7.59|
6| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 2411| -179| -6.91|
7| 4572|カルナバイオ | 401| -29| -6.74|
8| 402A|アクセルスペース | 506| -31| -5.77|
9| 6573|アジャイル | 68| -4| -5.56|
10| 4255|ＴＨＥＣＯＯ | 2202| -123| -5.29|《SK》
