*14:55JST スペースシャワーSKIYAKI HD---子会社がEntertainment × Fintechコンソーシアムに初期参画

スペースシャワーSKIYAKIホールディングス＜4838＞の100%子会社である株式会社SKIYAKIは25日、ナッジ（本社：東京都千代田区）が設立する「Entertainment × Fintechコンソーシアム」に初期参画企業として参加することを決定したと発表した。

SKIYAKIは「世界中のクリエイターとファンをつなぐ」ために、ファンプラットフォームの開発・提供を行ってきた。ナッジが主導する「Entertainment × Fintechコンソーシアム」の、「金融機関の若年層顧客接点強化と、エンタメ分野の収益多様化を支援し、金融とエンタメが融合した新市場を創出する」という目的に賛同し、初期参画企業として本コンソーシアムに参加する。

本コンソーシアムへの参画を通じて、異業種間の共創による新たなエンタテインメント×金融（Fintech）の可能性を模索し、クリエイターとファンの双方にとってより価値のある新しい体験や市場の創出に貢献する意向である。《NH》