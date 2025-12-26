関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、福田組などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月26日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6046＞ リンクバル 3512200 8338.22 372.49% 0.125%
＜1569＞ TPX－1倍 326580 25450.006 258.04% -0.0032%
＜3321＞ ミタチ 312300 109009.2 187.37% 0.0581%
＜354A＞ iF高配50 91975 53649.319 183.42% 0%
＜7860＞ エイベックス 668400 199657.2 181.88% 0.0453%
＜2702＞ マクドナルド 2176700 3515294.6 180.43% 0.0046%
＜1473＞ Oneトピクス 38430 50529.18 180.24% 0.0039%
＜1651＞ iF高配40 51898 35919.637 165.74% 0.0018%
＜9268＞ オプティマス 1656400 117735.8 157.27% -0.0089%
＜3196＞ ホットランドH 285900 132012.64 153.61% -0.0033%
＜3028＞ アルペン 421600 247513.3 149.17% 0.0067%
＜3103＞ ユニチカ 4022300 291205.2 144.10% 0.0328%
＜1571＞ NF日経イン 2234089 369650.59 142.65% -0.0096%
＜5121＞ 藤コンポ 257000 190436.8 127.98% 0.0456%
＜8011＞ 三陽商 143800 199156.6 121.59% 0.0254%
＜2841＞ iFナス100H 77269 41375.69 120.84% -0.0006%
＜7068＞ FフォースG 625200 132316.48 118.16% -0.1023%
＜3089＞ テクノアルファ 101800 43397.1 115.99% 0.0014%
＜8179＞ ロイヤルHD 636400 545086.36 114.52% 0.0166%
＜2752＞ フジオフドG 574100 239382.86 112.29% 0%
<7094> NexTone 486100 266222.66 111.12% -0.0385%
<4053> サンアスタリスク 913900 149500 105.64% 0.0061%
<7846> パイロット 498700 959261.06 105.38% 0.0169%
<1899> 福田組 206300 542725.2 104.16% -0.0124%
<369A> エータイ 61100 77165.44 104.16% 0.039%
<3486> グロバルリン 380100 304534.4 98.89% -0.005%
<8963> INV 51992 1563521.92 97.88% -0.006%
<6498> キッツ 498200 357366.04 95.30% -0.0056%
<6929> 日セラミ 194400 321465.3 95.06% 0.0065%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
