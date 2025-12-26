ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、福田組などがランクイン

2025年12月26日 14:14

記事提供元：フィスコ

*14:14JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、福田組などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月26日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6046＞ リンクバル　　　　 　3512200 　8338.22　 372.49% 0.125%
＜1569＞ TPX－1倍　　　 　326580 　25450.006　 258.04% -0.0032%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　 　312300 　109009.2　 187.37% 0.0581%
＜354A＞ iF高配50　　　 　91975 　53649.319　 183.42% 0%
＜7860＞ エイベックス　　　 　668400 　199657.2　 181.88% 0.0453%
＜2702＞ マクドナルド　　　 　2176700 　3515294.6　 180.43% 0.0046%
＜1473＞ Oneトピクス　　 　38430 　50529.18　 180.24% 0.0039%
＜1651＞ iF高配40　　　 　51898 　35919.637　 165.74% 0.0018%
＜9268＞ オプティマス　　　 　1656400 　117735.8　 157.27% -0.0089%
＜3196＞ ホットランドH　　 　285900 　132012.64　 153.61% -0.0033%
＜3028＞ アルペン　　　　　 　421600 　247513.3　 149.17% 0.0067%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　 　4022300 　291205.2　 144.10% 0.0328%
＜1571＞ NF日経イン　　　 　2234089 　369650.59　 142.65% -0.0096%
＜5121＞ 藤コンポ　　　　　 　257000 　190436.8　 127.98% 0.0456%
＜8011＞ 三陽商　　　　　　 　143800 　199156.6　 121.59% 0.0254%
＜2841＞ iFナス100H　 　77269 　41375.69　 120.84% -0.0006%
＜7068＞ FフォースG　　　 　625200 　132316.48　 118.16% -0.1023%
＜3089＞ テクノアルファ　　 　101800 　43397.1　 115.99% 0.0014%
＜8179＞ ロイヤルHD　　　 　636400 　545086.36　 114.52% 0.0166%
＜2752＞ フジオフドG　　　 　574100 　239382.86　 112.29% 0%
<7094> NexTone　　 　486100 　266222.66　 111.12% -0.0385%
<4053> サンアスタリスク　 　913900 　149500　 105.64% 0.0061%
<7846> パイロット　　　　 　498700 　959261.06　 105.38% 0.0169%
<1899> 福田組　　　　　　 　206300 　542725.2　 104.16% -0.0124%
<369A> エータイ　　　　　 　61100 　77165.44　 104.16% 0.039%
<3486> グロバルリン　　　 　380100 　304534.4　 98.89% -0.005%
<8963> INV　　　　　　 　51992 　1563521.92　 97.88% -0.006%
<6498> キッツ　　　　　　 　498200 　357366.04　 95.30% -0.0056%
<6929> 日セラミ　　　　　 　194400 　321465.3　 95.06% 0.0065%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

