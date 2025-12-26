*14:13JST 瑞光---3Qは2ケタ増収・各段階利益は大幅な黒字化、日本、中国及び欧州向けの売上高が順調に推移

瑞光＜6279＞は25日、2026年2月期第3四半期（25年2月21日-11月20日）連結決算を発表した。売上高が前年同期比14.4%増の159.37億円、営業利益が6.60億円（前年同期は2.99億円の損失）、経常利益が7.83億円（同1.72億円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益が4.57億円（同7.29億円の損失）となった。

同社グループでは、国内外の衛生用品メーカーを中心に衛生用品製造機械等の提案活動を積極展開するとともに、受注済みの機械製造案件や改造案件の早期完成・引渡し、部品販売の促進に努めることで、売上拡大を図っている。

当第3四半期累計期間の売上高は、主に日本、中国及び欧州向けの売上が順調に推移したことから、増収となった。主な製品別売上高では、小児用紙おむつ製造機械58.77億円（前年同期比33.1%増）、大人用紙おむつ製造機械54.06億円（同30.3%増）、生理用ナプキン製造機械24.88億円（同2.7%増）、部品18.29億円（同20.7%減）、その他3.35億円（同47.1%減）となった。利益面では、売上高の増加に加え、原価率の改善と販売費及び一般管理費の抑制が進み、大幅な黒字化となった。

2026年2月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比10.3%増の220.00億円、営業利益が10.00億円、経常利益が10.50億円、親会社株主に帰属する当期純利益が8.20億円とする期初計画を据え置いている。《NH》