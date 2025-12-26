ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～リンクバル、ミタチなどがランクイン

2025年12月26日 10:40

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～リンクバル、ミタチなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月26日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1569＞ TPX－1倍　　　 314750 　25450.006　 254.26% -0.0048%
＜6046＞ リンクバル　　　　　432500 　8338.22　 232.47% 0.0735%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　　237400 　109009.2　 154.1% 0.0653%
＜7860＞ エイベックス　　　　443400 　199657.2　 130.55% 0.0503%
＜9268＞ オプティマス　　　　1105200 　117735.8　 107.12% -0.0118%
＜3089＞ テクノアルファ　　　92200 　43397.1　 103.91% 0.0168%
＜3196＞ ホットランドH　　　183100 　132012.64　 98.69% 0.0009%
＜3028＞ アルペン　　　　　　279400 　247513.3　 98.36% 0.0025%
＜2702＞ マクドナルド　　　　1075700 　3515294.6　 93.62% -0.003%
＜2389＞ デジタルHD　　　　119600 　99769.52　 80.4% 0.0014%
＜7068＞ FフォースG　　　　445600 　132316.48　 77.16% -0.1128%
＜5121＞ 藤コンポ　　　　　　168000 　190436.8　 76.73% 0.0445%
＜7094＞ NexTone　　　344900 　266222.66　 70.6% -0.0641%
＜2752＞ フジオフドG　　　　400200 　239382.86　 69.85% -0.0042%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　1994800 　291205.2　 60.45% 0.0693%
＜7846＞ パイロット　　　　　337000 　959261.06　 59.7% 0.0215%
＜3001＞ 片倉　　　　　　　　275200 　448410.12　 57.34% 0.015%
＜8179＞ ロイヤルHD　　　　387500 　545086.36　 56.67% 0.0068%
＜7504＞ 高速　　　　　　　　131500 　201337.04　 53.63% 0.0084%
＜4053＞ サンアスタリスク　　578000 　149500　 53.09% 0.0061%
<8963> INV　　　　　　　34445 　1563521.92　 51.39% 0%
<6498> キッツ　　　　　　　335900 　357366.04　 51.03% 0.0039%
<346A> SP500半　　　　29345 　51474.026　 49.7% -0.004%
<1899> 福田組　　　　　　　126300 　542725.2　 49.11% -0.0124%
<3486> グロバルリン　　　　243100 　304534.4　 48.7% 0.0004%
<5527> propetec　　66800 　33079.46　 48.39% 0.0136%
<6173> アクアライン　　　　399900 　90326.14　 47.97% 0.0231%
<7640> トップカルチャ　　　334500 　48362.1　 43.63% 0.0558%
<4985> アース製薬　　　　　180400 　525007.2　 41.1% 0.0098%
<6547> グリーンズ　　　　　94600 　166410.98　 38.9% -0.0016%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

