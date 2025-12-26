関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～リンクバル、ミタチなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月26日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1569＞ TPX－1倍 314750 25450.006 254.26% -0.0048%
＜6046＞ リンクバル 432500 8338.22 232.47% 0.0735%
＜3321＞ ミタチ 237400 109009.2 154.1% 0.0653%
＜7860＞ エイベックス 443400 199657.2 130.55% 0.0503%
＜9268＞ オプティマス 1105200 117735.8 107.12% -0.0118%
＜3089＞ テクノアルファ 92200 43397.1 103.91% 0.0168%
＜3196＞ ホットランドH 183100 132012.64 98.69% 0.0009%
＜3028＞ アルペン 279400 247513.3 98.36% 0.0025%
＜2702＞ マクドナルド 1075700 3515294.6 93.62% -0.003%
＜2389＞ デジタルHD 119600 99769.52 80.4% 0.0014%
＜7068＞ FフォースG 445600 132316.48 77.16% -0.1128%
＜5121＞ 藤コンポ 168000 190436.8 76.73% 0.0445%
＜7094＞ NexTone 344900 266222.66 70.6% -0.0641%
＜2752＞ フジオフドG 400200 239382.86 69.85% -0.0042%
＜3103＞ ユニチカ 1994800 291205.2 60.45% 0.0693%
＜7846＞ パイロット 337000 959261.06 59.7% 0.0215%
＜3001＞ 片倉 275200 448410.12 57.34% 0.015%
＜8179＞ ロイヤルHD 387500 545086.36 56.67% 0.0068%
＜7504＞ 高速 131500 201337.04 53.63% 0.0084%
＜4053＞ サンアスタリスク 578000 149500 53.09% 0.0061%
<8963> INV 34445 1563521.92 51.39% 0%
<6498> キッツ 335900 357366.04 51.03% 0.0039%
<346A> SP500半 29345 51474.026 49.7% -0.004%
<1899> 福田組 126300 542725.2 49.11% -0.0124%
<3486> グロバルリン 243100 304534.4 48.7% 0.0004%
<5527> propetec 66800 33079.46 48.39% 0.0136%
<6173> アクアライン 399900 90326.14 47.97% 0.0231%
<7640> トップカルチャ 334500 48362.1 43.63% 0.0558%
<4985> アース製薬 180400 525007.2 41.1% 0.0098%
<6547> グリーンズ 94600 166410.98 38.9% -0.0016%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
