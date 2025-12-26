ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～藤コンポ、ミタチなどがランクイン

2025年12月26日 09:49

藤コンポ＜5121＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。前日取引終了後に、発行済株式数の6.48％にあたる130万株、金額で20億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。取得期間は26年1月5日から7月31日まで。25年12月1日時点の保有自社株は0株。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月26日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1569＞ TPX－1倍　　　 313320 　25450.006　 253.79% -0.0027%
＜9268＞ オプティマス　　　　1007000 　117735.8　 95.9% -0.0059%
＜3028＞ アルペン　　　　　　256400 　247513.3　 88.18% 0.0025%
＜3196＞ ホットランドH　　　166000 　132012.64　 87.07% 0.0009%
＜3089＞ テクノアルファ　　　80100 　43397.1　 86.91% 0.0203%
＜2702＞ マクドナルド　　　　917900 　3515294.6　 75.25% 0%
＜2389＞ デジタルHD　　　　101100 　99769.52　 61.51% 0.0004%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　　106100 　109009.2　 59.95% 0.1141%
＜2752＞ フジオフドG　　　　356200 　239382.86　 57.04% -0.0034%
＜3001＞ 片倉　　　　　　　　266200 　448410.12　 53.77% 0.0083%
＜7846＞ パイロット　　　　　315400 　959261.06　 52.5% 0.0147%
＜7504＞ 高速　　　　　　　　125100 　201337.04　 48.31% 0.0064%
＜4053＞ サンアスタリスク　　538300 　149500　 45.62% 0.0082%
＜8179＞ ロイヤルHD　　　　343400 　545086.36　 43.96% 0.0021%
＜6498＞ キッツ　　　　　　　311100 　357366.04　 43.05% 0.0045%
＜346A＞ SP500半　　　　27069 　51474.026　 41.36% -0.0043%
＜1899＞ 福田組　　　　　　　115500 　542725.2　 40.02% -0.0111%
＜4985＞ アース製薬　　　　　173700 　525007.2　 37.28% 0.0098%
＜5121＞ 藤コンポ　　　　　　114900 　190436.8　 35.93% 0.044%
＜3486＞ グロバルリン　　　　211200 　304534.4　 34.44% -0.0027%
<8963> INV　　　　　　　28746 　1563521.92　 32.98% -0.0015%
<6547> グリーンズ　　　　　87900 　166410.98　 31.68% 0.0012%
<8964> フロンティアRE　　5723 　412615.48　 31.01% 0.0031%
<6173> アクアライン　　　　321900 　90326.14　 27.24% 0.0277%
<8157> 都築電　　　　　　　36200 　85217　 26.14% 0.0187%
<7860> エイベックス　　　　176100 　199657.2　 26.14% 0.0272%
<7094> NexTone　　　214700 　266222.66　 22.52% -0.0641%
<9672> 都競馬　　　　　　　214400 　965888.2　 19.01% 0%
<7984> コクヨ　　　　　　　1090800 　921097.304　 18% 0.007%
<4967> 小林製薬　　　　　　351700 　1524921.14　 16.45% -0.0016%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

