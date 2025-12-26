*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～藤コンポ、ミタチなどがランクイン

藤コンポ＜5121＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。前日取引終了後に、発行済株式数の6.48％にあたる130万株、金額で20億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。取得期間は26年1月5日から7月31日まで。25年12月1日時点の保有自社株は0株。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月26日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1569＞ TPX－1倍 313320 25450.006 253.79% -0.0027%

＜9268＞ オプティマス 1007000 117735.8 95.9% -0.0059%

＜3028＞ アルペン 256400 247513.3 88.18% 0.0025%

＜3196＞ ホットランドH 166000 132012.64 87.07% 0.0009%

＜3089＞ テクノアルファ 80100 43397.1 86.91% 0.0203%

＜2702＞ マクドナルド 917900 3515294.6 75.25% 0%

＜2389＞ デジタルHD 101100 99769.52 61.51% 0.0004%

＜3321＞ ミタチ 106100 109009.2 59.95% 0.1141%

＜2752＞ フジオフドG 356200 239382.86 57.04% -0.0034%

＜3001＞ 片倉 266200 448410.12 53.77% 0.0083%

＜7846＞ パイロット 315400 959261.06 52.5% 0.0147%

＜7504＞ 高速 125100 201337.04 48.31% 0.0064%

＜4053＞ サンアスタリスク 538300 149500 45.62% 0.0082%

＜8179＞ ロイヤルHD 343400 545086.36 43.96% 0.0021%

＜6498＞ キッツ 311100 357366.04 43.05% 0.0045%

＜346A＞ SP500半 27069 51474.026 41.36% -0.0043%

＜1899＞ 福田組 115500 542725.2 40.02% -0.0111%

＜4985＞ アース製薬 173700 525007.2 37.28% 0.0098%

＜5121＞ 藤コンポ 114900 190436.8 35.93% 0.044%

＜3486＞ グロバルリン 211200 304534.4 34.44% -0.0027%

<8963> INV 28746 1563521.92 32.98% -0.0015%

<6547> グリーンズ 87900 166410.98 31.68% 0.0012%

<8964> フロンティアRE 5723 412615.48 31.01% 0.0031%

<6173> アクアライン 321900 90326.14 27.24% 0.0277%

<8157> 都築電 36200 85217 26.14% 0.0187%

<7860> エイベックス 176100 199657.2 26.14% 0.0272%

<7094> NexTone 214700 266222.66 22.52% -0.0641%

<9672> 都競馬 214400 965888.2 19.01% 0%

<7984> コクヨ 1090800 921097.304 18% 0.007%

<4967> 小林製薬 351700 1524921.14 16.45% -0.0016%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》