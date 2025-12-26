*09:45JST 概況からBRICsを知ろう 中国本土市場は7日続伸。

【ブラジル】休場

【ロシア】MOEX指数 2714.12 -0.22％

25日のロシア株式市場は小幅続落。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比5.90ポイント安（-0.22％）の2714.12となった。日中の取引レンジは2,708.39-2,722.91となった。

前半はプラス圏を回復する場面もあったが、その後は再び売りに押された。多くの海外市場がクリスマス休暇で休場となったため、ロシア市場も積極的な買いは手控えられた。また、弱い経済指標なども引き続き懸念材料。ほかに、ウクライナ和平案の交渉をめぐり、不透明感が残っていることが指数の足かせとなった。



【インド】休場

【中国】上海総合指数 3959.62 +0.47％

25日の中国本土市場は7日続伸。主要指標の上海総合指数が前日比18.67ポイント高（+0.47％）の3959.62ポイントで引けた。

上海株式市場は小安く始まったものの政策期待が相場心理を改善し続伸。7営業日連続の上昇となった。政策面での下支えが意識され、一部業種への買いが指数をサポートした。半面、一部材料株に利益確定売りがみられ相場の重荷となった。また、多くの海外市場がクリスマス休暇で休場となるため、積極的な買いも手控えられた。《NH》