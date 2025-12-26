イオレ、個人向け暗号資産レンディング「らくらくちょコイン」開始へ、12月25日から事前登録

■複数提携先の分散運用とFireblocks導入で安全性を強化

イオレ<2334>(東証グロース)は12月25日、個人向け暗号金融資産レンディングサービス「らくらくちょコイン」を2026年1月下旬(予定)に提供開始し、同日から事前登録(事前予約)の受付を始めたと発表した。暗号資産金融事業を中核に据え、次世代金融基盤「Neo Crypto Bank構想」の具体的な実装フェーズへ移行する位置づけだ。

サービスは、利用者が保有する暗号資産を貸し出し、期間に応じた貸借料を得る仕組みで、複数の提携先による分散運用でリスクの抑制を図る。約1カ月・約1万円から預け入れ可能とし、機関投資家向け実績を持つFireblocksのセキュリティ基盤も導入する。

制度面では、現時点で暗号資産交換業者としての登録は不要と整理される一方、金融庁の報告で今後の金融商品取引法の規制対象化が検討されているとして、改正動向を注視する。事前登録者向けには、2025年12月25日〜2026年1月25日の登録者を対象に、サービス開始から2026年4月までの貸借料率を13%とする。業績影響は2026年3月期では軽微見込みとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

