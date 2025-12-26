*07:50JST 今日の為替市場ポイント：米国金利の先安観で米ドル・円は伸び悩む可能性

25日の米ドル・円は、東京市場では155円97銭から155円65銭まで下落。欧米市場では156円11銭まで買われた後、155円69銭まで反落し、155円70銭で取引終了。本日26日の米ドル・円は主に155円台で推移か。米国金利の先安観は消えていないため、米ドル・円は伸び悩む可能性がある。

報道によると、日本政府は12月26日の閣議で2026年度予算案を決定するもよう。一般会計総額は122.3兆円で前年度当初の115.2兆円を上回る見込み。物価上昇を経費に反映させた影響もあるが、医療や介護などの社会保障関係費は39.1兆円と過去最大となる。国債費は28.2兆円から31.3兆円に増える。国債の利払い費の算出に用いる想定金利を3％程度に引き上げたことが要因。一方、歳入については税収が77.8兆円から83.7兆円に増えると想定している。税収増については物価高の影響もあるが、個人消費の動向にも左右される可能性がある。なお、市場参加者の間からは「一般会計総額が巨額であることは否定できないため、長期金利の動向を引き続き注視したい」との声が聞かれている。《CS》