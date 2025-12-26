Gunosy、投資有価証券売却で4400万円の特別利益計上へ

■国内未上場株式を売却、資産効率向上を推進

Gunosy<6047>(東証プライム)は12月25日、保有する投資有価証券を売却したと発表した。対象は同社が保有していた国内未上場株式1銘柄で、資産効率の向上を目的とした対応である。

今回の売却により、売却益は4400万円となった。同社は、保有株式の見直しを通じて経営資源の有効活用を図る方針であり、今回の取引もその一環として実施された。

同件に伴う売却益は、2026年5月期において特別利益として計上する予定である。2026年5月期の連結業績予想については、他の要因も含め現在精査中としており、開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

