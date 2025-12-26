関連記事
前日に動いた銘柄 part2 津田駒、ワンプラ、GENDAなど
銘柄名<コード25日終値⇒前日比
東洋エンジニアリング＜6330＞ 2627 -102
24日にかけての上昇受けて戻り売り圧力も。
三井海洋開発＜6269＞ 11890 -360
特に材料もなく需給要因中心か。
日鉄鉱業＜1515＞ 2224 -46
直近は銅市況上昇手掛かりに株価が上昇。
川崎重工業＜7012＞ 10735 -250
防衛省による指名停止処分の調整を引き続き警戒も。
FPG＜7148＞ 1854 -34
連日のリバウンドで戻り売りが優勢に。
フジクラ＜5803＞ 17620 -450
AI関連株には依然として過熱警戒感拭い切れず。
スカパーJ＜9412＞ 2047 -72
「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」落札も利食い優勢。
CCIグループ＜7381＞ 773 -15
自社株買い発表で前日に急伸しており。
イビデン＜4062＞ 12935 -335
エヌビディアがインテルの技術採用を見送りと伝わる。
ラクスル＜4384＞ 1839 -3
依然としてTOB価格を上回る株価水準にあり。
クシム＜2345＞ 245 +40
商号の変更を発表。
津田駒＜6217＞ 648 +100
熱可塑性CFRP対応の部品製造ロボット開発を引き続き材料視。
ケミプロ化成＜4960＞ 365 +35
ペロブスカイト太陽電池関連として物色。
岡本硝子＜7746＞ 337 +40
ガラス偏光子の販売契約締結を引き続き材料視。
ヒーハイスト＜6433＞ 1010 +67
フィジカルAI関連として注目続く。
誠建設＜8995＞ 2157 -500
仕手化で急騰の反動。
環境フレンド＜3777＞ 48 +3
神奈川県真鶴町と包括的連携に関する覚書（MOU）。
TORICO＜7138＞ 407 -67
イーサリアム購入の前倒し発表が引き続き手掛かり。
買い先行するが失速。
売れるG＜9235＞ 677 -52
24日大幅高の反動安。
ワンプラ＜4199＞ 1067 +150
200日線に下から絡み始め先高期待高まる。
ラキール<4074> 716 -94
25年12月期業績予想を下方修正。
トランスGG<2342> 282 +28
75日線が下値を支える形に。
スペースマーケット<4487> 298 -8
24日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
アクセルスペース<402A> 537 +22
防衛省の「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」を落札。
Aiロボティクス<247A> 1543 -81
22日高値で戻り一巡感。
GENDA<9166> 741 +68
ゼナーアセットマネジメントエルエルピーが大量保有報告書提出。《CS》
