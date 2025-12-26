*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 津田駒、ワンプラ、GENDAなど

銘柄名<コード25日終値⇒前日比

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2627 -102

24日にかけての上昇受けて戻り売り圧力も。

三井海洋開発＜6269＞ 11890 -360

特に材料もなく需給要因中心か。

日鉄鉱業＜1515＞ 2224 -46

直近は銅市況上昇手掛かりに株価が上昇。

川崎重工業＜7012＞ 10735 -250

防衛省による指名停止処分の調整を引き続き警戒も。

FPG＜7148＞ 1854 -34

連日のリバウンドで戻り売りが優勢に。

フジクラ＜5803＞ 17620 -450

AI関連株には依然として過熱警戒感拭い切れず。

スカパーJ＜9412＞ 2047 -72

「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」落札も利食い優勢。

CCIグループ＜7381＞ 773 -15

自社株買い発表で前日に急伸しており。

イビデン＜4062＞ 12935 -335

エヌビディアがインテルの技術採用を見送りと伝わる。

ラクスル＜4384＞ 1839 -3

依然としてTOB価格を上回る株価水準にあり。

クシム＜2345＞ 245 +40

商号の変更を発表。

津田駒＜6217＞ 648 +100

熱可塑性CFRP対応の部品製造ロボット開発を引き続き材料視。

ケミプロ化成＜4960＞ 365 +35

ペロブスカイト太陽電池関連として物色。

岡本硝子＜7746＞ 337 +40

ガラス偏光子の販売契約締結を引き続き材料視。

ヒーハイスト＜6433＞ 1010 +67

フィジカルAI関連として注目続く。

誠建設＜8995＞ 2157 -500

仕手化で急騰の反動。

環境フレンド＜3777＞ 48 +3

神奈川県真鶴町と包括的連携に関する覚書（MOU）。

TORICO＜7138＞ 407 -67

イーサリアム購入の前倒し発表が引き続き手掛かり。

買い先行するが失速。

売れるG＜9235＞ 677 -52

24日大幅高の反動安。

ワンプラ＜4199＞ 1067 +150

200日線に下から絡み始め先高期待高まる。

ラキール<4074> 716 -94

25年12月期業績予想を下方修正。

トランスGG<2342> 282 +28

75日線が下値を支える形に。

スペースマーケット<4487> 298 -8

24日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

アクセルスペース<402A> 537 +22

防衛省の「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」を落札。

Aiロボティクス<247A> 1543 -81

22日高値で戻り一巡感。

GENDA<9166> 741 +68

ゼナーアセットマネジメントエルエルピーが大量保有報告書提出。《CS》