日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反発、東エレクやファナックが2銘柄で約77円分押し上げ

2025年12月25日 17:10

記事提供元：フィスコ

*17:10JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反発、東エレクやファナックが2銘柄で約77円分押し上げ
25日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり147銘柄、値下がり76銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日24日の米国株式市場は続伸。ダウ平均株価、S&P500種指数は過去最高値を更新した。クリスマス休日を控えた調整で、寄り付き後、まちまち。その後、直近の週次新規失業保険申請件数の結果を受け労働市場の悪化懸念が後退。短縮取引となる中、クリスマスラリー入りで終盤にかけて上げ幅を拡大した。米株市場を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。朝方の買い一巡後はじりじりと上げ幅を縮小する展開となり、前引けにかけて一時マイナス圏に転落。その後も強弱入り混じる展開となり、前日終値付近でもみあって取引を終了した。米株高を受けて買い先行で始まったが、新たな手掛かりに乏しく年末接近で利益確定や持ち高調整の売りが上値を抑えた。また、クリスマス休暇の外国人投資家も多いとみられ、昨日に続き今日も積極的な買いは限定的となるとの見方もあった。テクニカル的にも日経平均は昨日までの3日間、50500円を超えた水準で売りに押される展開となったことから、上値での売り圧力の強さが意識されている。

大引けの日経平均は前営業日比63.69円高の50407.79円となった。東証プライム市場の売買高は13億3721万株、売買代金は2兆9824億円だった。業種別では、パルプ・紙、金属製品、不動産業などが上昇した一方で、非鉄金属、繊維製品、鉱業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は72.5％、対して値下がり銘柄は24.2％となっている。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約57円押し上げた。同2位はファナック＜6954＞となり、TDK＜6762＞、塩野義薬＜4507＞、ソニーG＜6758＞、第一三共＜4568＞、コナミG＜9766＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約97円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、ソフトバンクG＜9984＞、良品計画＜7453＞、レーザーテック＜6920＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　50407.79(+63.69)

値上がり銘柄数 147(寄与度+265.67)
値下がり銘柄数 76(寄与度-201.98)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 33790　 570　 57.16
＜6954＞　ファナック　　　　　　6045　 120　 20.06
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2230　 29.5　 14.79
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　　2859　 83　 8.32
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 4039　 49　 8.19
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3411　 71　 7.12
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21455　 210　 7.02
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8329　 63　 6.32
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4942　 36　 6.02
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5346　 55　 5.52
＜2802＞　味の素　　　　　　　　3410　 72　 4.81
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2726　 11　 4.41
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2194.5　 15.5　 4.14
<7974>　任天堂　　　　　　　 10550　 115　 3.84
<6367>　ダイキン工業　　　　 20265　 110　 3.68
<4704>　トレンドマイクロ　　　6783　 109　 3.64
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3374　 21　 3.51
<4385>　メルカリ　　　　　　　3188　 103　 3.44
<8830>　住友不動産　　　　　　7990　 93　 3.11
<6146>　ディスコ　　　　　　 47720　 430　 2.87

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19795　 -365　-97.60
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56080　 -400　-32.09
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 17620　 -450　-15.04
＜4062＞　イビデン　　　　　　 12935　 -335　-11.20
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　17485　 -40　 -8.02
＜7453＞　良品計画　　　　　　　2837　 -119　 -7.96
＜6920＞　レーザーテック　　　 29360　 -375　 -5.01
<6988>　日東電工　　　　　　　3745　 -17　 -2.84
<5713>　住友金属鉱山　　　　　6331　 -157　 -2.62
<9843>　ニトリHD　　　　　　 2727　 -26　 -2.17
<6501>　日立製作所　　　　　　4960　 -28　 -0.94
<2282>　日本ハム　　　　　　　6533　 -54　 -0.90
<6702>　富士通　　　　　　　　4228　 -25　 -0.84
<7012>　川崎重工業　　　　　 10735　 -250　 -0.84
<7911>　TOPPAN　　　　　4826　 -46　 -0.77
<4901>　富士フイルム　　　　　3385　 -7　 -0.70
<7011>　三菱重工業　　　　　　3872　 -20　 -0.67
<5706>　三井金属鉱業　　　　 17860　 -185　 -0.62
<6532>　ベイカレント　　　　　6552　 -17　 -0.57
<8725>　MS＆AD　　　　　　3647　 -18　 -0.54《CS》

