*17:09JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本の財政不安で円買い弱まる

25日の東京市場でドル・円は下げ渋り。朝方に155円97銭まで買われた後、日本銀行植田総裁の講演内容が多少意識され、155円65銭まで売られたが、東京市場の終盤にかけて155円96銭まで反発。高市首相が「来年度一般会計予算の総額は122.3兆円」と伝えたことが懸念されたようだ。ユーロ・円は183円70銭から183円28銭まで下落したが、183円60銭台に戻す展開。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1785ドルから1.1772ドルの範囲内で推移した。

・17時時点：ドル・円155円90銭－156円00銭、ユーロ・円183円60銭-183円70銭

・日経平均株価：始値50,450.18円、高値50,510.11円、安値50,283.76円、終値50,407.79円（前日比63.69円高）

【要人発言】

・木原官房長官

「ウクライナ和平、関係国が結束して取り組むこと重要」

「中国は十分な透明性欠いたまま軍事力を急速に増強」

・日本銀行植田総裁

「現在の実質金利、極めて低い水準」

「基調物価は2％に着実に近づいている」

「企業の積極的な賃金設定行動が途切れる可能性は低い」

「ゼロノルムの世界に戻る可能性、大きく低下」

・高市首相

「来年度一般会計予算の総額は122.3兆円」

「来年度予算で公債依存度は24.2％」

【経済指標】

・特になし《MK》