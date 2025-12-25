関連記事
ホリイフードサービス 「己巳ブランド」と業務提携
記事提供元：フィスコ
*16:58JST ホリイフードサービス---「己巳ブランド」と業務提携
ホリイフードサービス＜3077＞は24日、「己巳」を展開するE・Kグループ（本社：神奈川県横浜市）と業務提携し、VRブランド「己巳（つちのとみ） トリュフまぜそば専門店」を共同開発し、同社が同ブランドの全国展開に向けたライセンス契約を締結することを発表した。E・Kグループは「己巳」ブランドを中心に、外食・商品開発を手がけている。
今回の提携により、同社は「己巳 トリュフまぜそば専門店」のVRブランドを新たに立ち上げ、全国の自社運営実店舗における販売およびECチャネルにおける商品の販売を順次開始する。自社運営実店舗でのメニュー導入は30店舗以上を予定しており、既存業態とのシナジーを活かした新たな収益源として、事業の多角化と収益性の向上を図る。
同社はこの提携を通じて、「己巳 トリュフまぜそば専門店」の外部パートナー向け商品供給も視野に入れるほか、EC領域での販売も確定している。現在、第一弾商品として「トリュフまぜそば」の開発を進めており、詳細については順次発表する。《NH》
