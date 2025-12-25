関連記事
東証グロ－ス指数は大幅反発、終日買い優勢で25日線回復
東証グロース市場指数 884.88 ＋15.54／出来高 3億4683万株／売買代金 2159億円東証グロース市場250指数 676.28 ＋12.82／出来高 1億6022万株／売買代金 1036億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数は大幅反発、東証グロース市場250指数は大幅に3日続伸。値上がり銘柄数は394、値下がり銘柄数は190、変わらずは30。
前日24日の米株式市場でダウ平均は5日続伸。クリスマス休日を控える中、週次新規失業保険申請件数の結果を受け労働市場の悪化懸念が後退したほか、クリスマスラリー入りで終盤にかけて上げ幅を拡大。ダウ平均株価、S&P500種指数は過去最高値を更新した。
今日のグロ－ス市場は終日、買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.81％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で米長期金利が低下したことも、バリュエーション（投資尺度）面で割高感が意識されやすい新興市場で安心感となった。さらに、クリスマス休暇となる外国人投資家が多く、東証プライムでは積極的な売買が見送られる一方、個人投資家による取引が多い新興市場に投資資金が向かいやすかった。東証グロース市場指数は9月以降、25日移動平均線に上値を抑えられる展開が続いていたが、今日は875pt台に位置する25日線を午前の時間帯に回復した後も上値を伸ばし、終値でも25日線を上回った。
個別では、防衛省の「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」を落札したと発表したアクセルスペース＜402A＞、ゼナーアセットマネジメントエルエルピーが大量保有報告書を提出したGENDA＜9166＞、アーキ・ジャパンの中途採用活動で「Zキャリア AI面接官」が導入されたと発表したROXX＜241A＞、神奈川県真鶴町と包括的連携に関する覚書（MOU）を締結したと発表した環境フレンド＜3777＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やフリー＜4478＞が上昇。値上がり率上位には、ファンディーノ＜462A＞、免疫生物＜4570＞などが顔を出した。
一方、25年12月期業績予想を下方修正したラキール＜4074＞、前日大幅高の反動安となった売れるG＜9235＞、22日高値で戻り一巡感が意識されたAiロボティクス＜247A＞、25日線が上値を阻む形となったBirdman＜7063＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やSyns＜290A＞が下落。値下がり率上位には、TORICO＜7138＞、フォトシンス＜4379＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 462A|ファンディーノ | 1333| 260| 24.23|
2| 4570|免疫生物研究所 | 1703| 299| 21.30|
3| 4199|ワンプラ | 1067| 150| 16.36|
4| 4255|ＴＨＥＣＯＯ | 2325| 307| 15.21|
5| 9270|バリュエンス | 1226| 131| 11.96|
6| 2334|イオレ | 437| 46| 11.76|
7| 2342|トランスＧ | 282| 28| 11.02|
8| 2321|ソフトフロン | 207| 20| 10.70|
9| 9166|ＧＥＮＤＡ | 741| 68| 10.10|
10| 241A|ＲＯＸＸ | 480| 43| 9.84|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 290A|Ｓｙｎｓ | 1154| -192| -14.26|
2| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 407| -67| -14.14|
3| 4074|ラキール | 716| -94| -11.60|
4| 9235|売れるネット広告 | 677| -52| -7.13|
5| 7063|バードマン | 137| -10| -6.80|
6| 4379|フォトシンス | 425| -28| -6.18|
7| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 66| -4| -5.71|
8| 247A|Ａｉロボティクス | 1543| -81| -4.99|
9| 464A|ＱＰＳＨＤ | 1612| -84| -4.95|
10| 198A|ポストプライム | 179| -9| -4.79|《SK》
