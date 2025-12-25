ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～クシム、フジHDなどがランクイン

2025年12月25日 14:57

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～クシム、フジHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月25日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2345＞ クシム　　　　　　 8625500 　68736.46　 340.75% 0.2487%
＜2342＞ トランスGG　　　　6170500 　163612.62　 292.51% 0.1614%
＜4582＞ シンバイオ　　　　　7760000 　73491.78　 250.6% 0.0449%
＜2321＞ ソフトフロントH　　2534800 　83254.66　 226.46% 0.1069%
＜4676＞ フジHD　　　　　　3203600 　1783150　 214.01% 0.0562%
＜3777＞ 環境フレン　　　　　12695900 　126536.4　 177.86% 0.0444%
＜2511＞ NF外債　　　　　　132620 　39814.847　 168.47% 0.0038%
＜1308＞ 上場TPX　　　　　774778 　1056669.819　 163.77% 0.0005%
＜6862＞ ミナトHD　　　　　361700 　114420.78　 157.86% 0.105%
＜3529＞ アツギ　　　　　　　225900 　72619.62　 155.13% -0.0119%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　60840 　14695.605　 151.79% -0.0016%
＜9284＞ カナディアン　　　　1891 　62817.12　 148.25% 0.0032%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　8503900 　662540.44　 138.95% 0.1212%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　15000 　16914.3　 133.57% 0%
＜8364＞ 清水銀　　　　　　　87900 　57485.06　 129.65% 0.0629%
＜3496＞ アズーム　　　　　　160800 　252302　 129.27% 0.0712%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　　5109200 　2479460.92　 120.66% 0.2136%
＜7611＞ ハイデ日高　　　　　158800 　182288.7　 118.55% 0.0232%
＜4784＞ GMOインター　　　16976200 　4800926.98　 111.58% 0.0255%
＜6562＞ ジーニー　　　　　　282800 　99722.7　 107.99% 0.0146%
<4112> 保土谷　　　　　　　271800 　184047.12　 107.69% 0.076%
<9166> GENDA　　　　　4535900 　1373958.54　 106.49% 0.1114%
<3465> ケイアイスター　　　89500 　201492.8　 106.27% 0.0633%
<2385> 総医研　　　　　　　310400 　27703.6　 102.06% 0.042%
<2930> 北の達人　　　　　　1377800 　71331.64　 101.8% 0.022%
<1844> 大盛工業　　　　　　1254000 　224033.4　 101.09% 0.1177%
<438A> インフキュリオン　　282600 　176396.94　 100.26% 0.0569%
<8276> 平和堂　　　　　　　182100 　181612.52　 98.66% -0.043%
<2389> デジタルHD　　　　88600 　71356.2　 97.99% 0%
<2418> ツカダGHD　　　　527300 　110367.72　 93.79% 0.016%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事