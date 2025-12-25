関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～クシム、フジHDなどがランクイン
出来高変化率ランキング（14時台）～クシム、フジHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月25日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2345＞ クシム 8625500 68736.46 340.75% 0.2487%
＜2342＞ トランスGG 6170500 163612.62 292.51% 0.1614%
＜4582＞ シンバイオ 7760000 73491.78 250.6% 0.0449%
＜2321＞ ソフトフロントH 2534800 83254.66 226.46% 0.1069%
＜4676＞ フジHD 3203600 1783150 214.01% 0.0562%
＜3777＞ 環境フレン 12695900 126536.4 177.86% 0.0444%
＜2511＞ NF外債 132620 39814.847 168.47% 0.0038%
＜1308＞ 上場TPX 774778 1056669.819 163.77% 0.0005%
＜6862＞ ミナトHD 361700 114420.78 157.86% 0.105%
＜3529＞ アツギ 225900 72619.62 155.13% -0.0119%
＜1569＞ TPX－1倍 60840 14695.605 151.79% -0.0016%
＜9284＞ カナディアン 1891 62817.12 148.25% 0.0032%
＜7746＞ 岡本硝子 8503900 662540.44 138.95% 0.1212%
＜7229＞ ユタカ技研 15000 16914.3 133.57% 0%
＜8364＞ 清水銀 87900 57485.06 129.65% 0.0629%
＜3496＞ アズーム 160800 252302 129.27% 0.0712%
＜4570＞ 免疫生物 5109200 2479460.92 120.66% 0.2136%
＜7611＞ ハイデ日高 158800 182288.7 118.55% 0.0232%
＜4784＞ GMOインター 16976200 4800926.98 111.58% 0.0255%
＜6562＞ ジーニー 282800 99722.7 107.99% 0.0146%
<4112> 保土谷 271800 184047.12 107.69% 0.076%
<9166> GENDA 4535900 1373958.54 106.49% 0.1114%
<3465> ケイアイスター 89500 201492.8 106.27% 0.0633%
<2385> 総医研 310400 27703.6 102.06% 0.042%
<2930> 北の達人 1377800 71331.64 101.8% 0.022%
<1844> 大盛工業 1254000 224033.4 101.09% 0.1177%
<438A> インフキュリオン 282600 176396.94 100.26% 0.0569%
<8276> 平和堂 182100 181612.52 98.66% -0.043%
<2389> デジタルHD 88600 71356.2 97.99% 0%
<2418> ツカダGHD 527300 110367.72 93.79% 0.016%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
