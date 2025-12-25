*12:44JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は小幅反発、東エレクが1銘柄で約26円分押し上げ

25日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり139銘柄、値下がり83銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は小幅高。5.54円高の50349.64円（出来高概算7億6476万株）で前場の取引を終えている。

前日24日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は288.75ドル高の48731.16ドル、ナスダックは51.47ポイント高の23613.31で取引を終了した。クリスマス休日を控えた調整で、寄り付き後、まちまち。その後、直近の週次新規失業保険申請件数の結果を受け労働市場の悪化懸念が後退したほか、スポーツ用品メーカー、ナイキ（NKE）などが支援し、相場は上昇した。短縮取引となる中、クリスマスラリー入りで終盤にかけて上げ幅を拡大。ダウ平均株価、S&P500種指数は過去最高値を更新した。

米株市場を横目に、25日の日経平均は106.08円高の50450.18円と反発して取引を開始した。朝方の買い一巡後はじりじりと上げ幅を縮小する展開となり、前引けにかけて一時マイナス圏に転落。前日終値付近で前場の取引を終了した。米株高を受けて買い先行で始まったが、新たな手掛かりに乏しく年末接近で利益確定や持ち高調整の売りが上値を抑えた。また、クリスマス休暇の外国人投資家も多いとみられ、昨日に続き今日も積極的な買いは限定的となるとの見方もあった。

個別では、東エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、TDK＜6762＞、ソニーG＜6758＞、ファナック＜6954＞が堅調。任天堂＜7974＞、コナミG＜9766＞、バンナムHD＜7832＞、第一三共＜4568＞、塩野義＜4507＞、トヨタ自動車＜7203＞、豊田通商＜8015＞、KDDI＜9433＞、味の素＜2802＞などが上昇した。

一方、アドバンテ＜6857＞やレーザーテック＜6920＞、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞、日東電＜6988＞、良品計画＜7453＞、ニトリHD<9843>、リクルートHD<6098>、フジクラ<5803>、住友鉱<5713>、富士通<6702>、日立<6501>、富士フイルム<4901>などが売られた。

業種別では、パルプ・紙、金属製品、陸運業などが上昇した一方で、非鉄金属、繊維製品、鉱業などが下落した。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約26円押し上げた。同2位はファナック＜6954＞となり、コナミG＜9766＞、第一三共＜4568＞、ソニーG＜6758＞、KDDI＜9433＞、塩野義薬＜4507＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約88円押し下げた。同2位はソフトバンクG<9984>となり、フジクラ<5803>、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞、良品計画＜7453＞、リクルートHD<6098>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 50349.64(+5.54)

値上がり銘柄数 139(寄与度+194.63)

値下がり銘柄数 83(寄与度-189.09)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 33480 260 26.07

＜6954＞ ファナック 5990 65 10.86

＜9766＞ コナミG 21470 225 7.52

＜4568＞ 第一三共 3406 66 6.62

＜6758＞ ソニーG 4029 39 6.52

＜9433＞ KDDI 2731 16 6.42

＜4507＞ 塩野義製薬 2832 56 5.62

<4519> 中外製薬 8317 51 5.11

＜7974＞ 任天堂 10585 150 5.01

＜7832＞ バンナムHD 4256 50 5.01

＜8015＞ 豊田通商 5340 49 4.91

＜7203＞ トヨタ自動車 3379 26 4.35

＜6762＞ TDK 2208.5 8 4.01

＜2802＞ 味の素 3396 58 3.88

<6367> ダイキン工業 20260 105 3.51

<4385> メルカリ 3177 92 3.08

<7269> スズキ 2343 22.5 3.01

<8001> 伊藤忠商事 9575 89 2.97

<3382> 7＆iHD 2263.5 26.5 2.66

<8058> 三菱商事 3537 25 2.51



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 19830 -330 -88.24

<9984> ソフトバンクG 17450 -75 -15.04

<5803> フジクラ 17630 -440 -14.71

＜9983＞ ファーストリテ 56340 -140 -11.23

＜4062＞ イビデン 13000 -270 -9.02

＜7453＞ 良品計画 2828.5 -127.5 -8.52

<6098> リクルートHD 9038 -56 -5.62

＜6920＞ レーザーテック 29390 -345 -4.61

＜6988＞ 日東電工 3743 -19 -3.18

<9843> ニトリHD 2726 -27 -2.26

<6361> 荏原製作所 3637 -61 -2.04

<5713> 住友金属鉱山 6394 -94 -1.57

<6501> 日立製作所 4943 -45 -1.50

<6702> 富士通 4211 -42 -1.40

<7012> 川崎重工業 10690 -295 -0.99

<5333> 日本碍子 3351 -28 -0.94

<6504> 富士電機 11625 -135 -0.90

<5802> 住友電気工業 6476 -26 -0.87

<3092> ZOZO 1299 -8 -0.80

<7011> 三菱重工業 3868 -24 -0.80《CS》