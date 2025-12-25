*12:41JST ロココ--- Automagicaの株式取得により連結子会社化へ

ロココ＜5868＞は12日、Automagicaの株式を取得し、連結子会社化することを発表した。株式譲渡実行日は2025年12月24日(予定)で、同社株式の70.03％を取得する予定。取得株式数は443,925株、取得価額は341,822,000円。

Automagicaは、生成成AI関連アプリ・システム開発のプロ集団であり「日本企業のAI導入のハードルを下げる」ことをミッションに掲げ、「カリスマAI」というブランド名で、迅速なアプリ・ システム開発、コンサルティングから革新的な生成AIツールまで、クライアント企業の売上・利益向上に貢献している。Automagica の子会社化により、同社の多くの取引先に対してAutomagicaのサービスを提供することで 売上拡大に寄与することが可能になる。また、同社が行っているITアウトソーシングのような労働集約型の業務をAutomagicaのサービスによってAI化を推進することで売上拡大のチャンスを創出することも可能になる。

今後は各事業領域へのAI導入が進むもとの考えており、その相乗効果を段階的に見据え、今回は株式の 70.03%を取得し、残りの経営陣が保有する 29.97％は2年経過後の2028年に取得することを想定している。《NH》