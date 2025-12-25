ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～GENDA、クシムなどがランクイン

2025年12月25日 10:39

記事提供元：フィスコ

*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～GENDA、クシムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月25日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2345＞ クシム　　　　　　 3216000 　68736.46　 266.23% 0.2926%
＜4582＞ シンバイオ　　　　　5873400 　73491.78　 220.06% 0.0674%
＜2321＞ ソフトフロントH　　2116700 　83254.66　 205.43% 0.0748%
＜4676＞ フジHD　　　　　　2259500 　1783150　 171.59% 0.0545%
＜1308＞ 上場TPX　　　　　727360 　1056669.819　 155.9% -0.0019%
＜3777＞ 環境フレン　　　　　9773100 　126536.4　 146.45% 0.1111%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　58220 　14695.605　 146.27% 0.001%
＜9284＞ カナディアン　　　　1596 　62817.12　 127.06% 0.0021%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　13200 　16914.3　 117.75% 0%
＜7611＞ ハイデ日高　　　　　118800 　182288.7　 84.23% 0.0174%
＜2389＞ デジタルHD　　　　68400 　71356.2　 68.01% 0%
＜6562＞ ジーニー　　　　　　201000 　99722.7　 67.68% -0.0064%
＜1330＞ 上場225　　　　　42833 　1839917.796　 60.27% -0.0007%
＜4985＞ アース製薬　　　　　143700 　369609.8　 58.23% 0.0059%
＜1595＞ NZAMJリート　　65110 　107482.722　 56.6% 0.0043%
＜4784＞ GMOインター　　　10213700 　4800926.98　 55.24% -0.0295%
＜2511＞ NF外債　　　　　　51040 　39814.847　 54.15% 0.0038%
＜4465＞ ニイタカ　　　　　　42600 　60318.68　 49.25% 0.0019%
＜7092＞ FFJ　　　　　　　86000 　182584.28　 46.29% 0.0004%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　3893400 　662540.44　 46.13% 0.0808%
<5727> 邦チタニウム　　　　1096600 　864086.44　 41.64% 0.0369%
<2930> 北の達人　　　　　　786900 　71331.64　 39.14% 0.0073%
<8746> unbanked　　1915600 　333322.64　 38.79% 0.0163%
<4570> 免疫生物　　　　　　2541500 　2479460.92　 38.52% 0.1538%
<7504> 高速　　　　　　　　85500 　162975.86　 37.88% 0.0143%
<5955> ワイズHD　　　　　1260500 　64636.92　 33.89% 0.0128%
<2342> トランスGG　　　　678100 　163612.62　 33.41% 0.0196%
<3541> 農総研　　　　　　　249800 　99620.16　 32.56% 0.0342%
<157A> Gモンスター　　　　167600 　142181.56　 32.01% 0.0506%
<9166> GENDA　　　　　2295200 　1373958.54　 30.13% 0.0624%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

