*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～GENDA、クシムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月25日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2345＞ クシム 3216000 68736.46 266.23% 0.2926%
＜4582＞ シンバイオ 5873400 73491.78 220.06% 0.0674%
＜2321＞ ソフトフロントH 2116700 83254.66 205.43% 0.0748%
＜4676＞ フジHD 2259500 1783150 171.59% 0.0545%
＜1308＞ 上場TPX 727360 1056669.819 155.9% -0.0019%
＜3777＞ 環境フレン 9773100 126536.4 146.45% 0.1111%
＜1569＞ TPX－1倍 58220 14695.605 146.27% 0.001%
＜9284＞ カナディアン 1596 62817.12 127.06% 0.0021%
＜7229＞ ユタカ技研 13200 16914.3 117.75% 0%
＜7611＞ ハイデ日高 118800 182288.7 84.23% 0.0174%
＜2389＞ デジタルHD 68400 71356.2 68.01% 0%
＜6562＞ ジーニー 201000 99722.7 67.68% -0.0064%
＜1330＞ 上場225 42833 1839917.796 60.27% -0.0007%
＜4985＞ アース製薬 143700 369609.8 58.23% 0.0059%
＜1595＞ NZAMJリート 65110 107482.722 56.6% 0.0043%
＜4784＞ GMOインター 10213700 4800926.98 55.24% -0.0295%
＜2511＞ NF外債 51040 39814.847 54.15% 0.0038%
＜4465＞ ニイタカ 42600 60318.68 49.25% 0.0019%
＜7092＞ FFJ 86000 182584.28 46.29% 0.0004%
＜7746＞ 岡本硝子 3893400 662540.44 46.13% 0.0808%
<5727> 邦チタニウム 1096600 864086.44 41.64% 0.0369%
<2930> 北の達人 786900 71331.64 39.14% 0.0073%
<8746> unbanked 1915600 333322.64 38.79% 0.0163%
<4570> 免疫生物 2541500 2479460.92 38.52% 0.1538%
<7504> 高速 85500 162975.86 37.88% 0.0143%
<5955> ワイズHD 1260500 64636.92 33.89% 0.0128%
<2342> トランスGG 678100 163612.62 33.41% 0.0196%
<3541> 農総研 249800 99620.16 32.56% 0.0342%
<157A> Gモンスター 167600 142181.56 32.01% 0.0506%
<9166> GENDA 2295200 1373958.54 30.13% 0.0624%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
