*10:19JST Lib Work--- IPライセンス加盟店で福岡県初のモデルハウス完成

Lib Work＜1431＞は24日、IPライセンス加盟店において、福岡県内で初となるモデルハウスが完成したと発表した。

当モデルハウスは、子会社でプラットフォーム事業を手掛けるリブサービスが、アダストリア(本部：東京都渋谷区)と共同で展開するIPライセンスサービス「niko and ... EDIT HOUSE」の加盟パートナーであるねこまるホーム(本社：福岡県北九州市)により、福岡県北九州市で開設された。

「niko and ... EDIT HOUSE」は、リブサービスとアダストリアの共同事業として、全国の住宅会社に向けて提供されているIPライセンスサービスである。「商標」「意匠」「著作物」などの知的財産の使用権を加盟パートナーに提供し、加盟パートナーはそれらを活用して住宅商品や販促活動を展開することで、集客力向上や受注拡大を図る仕組みとなっている。

今回完成したモデルハウスは、福岡県内では初の事例であり、「niko and ... EDIT HOUSE」としては全国で累計21店舗目にあたる。リブサービスはIPライセンスを活用した住宅プラットフォームを全国で展開しており、今後もモデルハウスの開設を行い、プラットフォーム事業の収益拡大を推進していく。《NH》