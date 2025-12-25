関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～ニイタカ、ソフトフロントHなどがランクイン
ニイタカ＜4465＞がランクイン（9時32分時点）。反発。前日取引終了後に、26年5月期利益予想を上方修正している。営業利益は20.00億円（前期比3.9％増）予想。前回予想から17％ほど引き上げた。売上高予想は下方修正だが、原材料費、人件費、物流費、営業関連費が期初予想を下回ったこと等により、利益は上方修正となった。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月25日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4582＞ シンバイオ 3940700 73491.78 173.16% 0.0674%
＜2321＞ ソフトフロントH 1357900 83254.66 151.37% 0.1176%
＜1308＞ 上場TPX 688180 1056669.819 148.99% 0.0008%
＜1569＞ TPX－1倍 51100 14695.605 129.96% -0.0021%
＜9284＞ カナディアン 1467 62817.12 116.62% 0.0042%
＜2389＞ デジタルHD 66300 71356.2 64.55% 0.0009%
＜6562＞ ジーニー 195000 99722.7 64.37% -0.0073%
＜1330＞ 上場225 42387 1839917.796 59.13% 0.0009%
＜7611＞ ハイデ日高 93200 182288.7 57.24% 0.0319%
＜3777＞ 環境フレン 4585900 126536.4 56.02% 0.0888%
＜4985＞ アース製薬 139700 369609.8 55.18% 0%
＜4676＞ フジHD 826100 1783150 50.54% 0.0442%
＜2511＞ NF外債 48650 39814.847 48.44% 0.0046%
＜5955＞ ワイズHD 1233800 64636.92 31.81% 0.0128%
＜2930＞ 北の達人 716900 71331.64 30% 0.0073%
＜7504＞ 高速 76200 162975.86 26.61% 0.0075%
＜3001＞ 片倉 172200 338047.16 26.2% 0.003%
＜4465＞ ニイタカ 33300 60318.68 25% 0.0093%
＜9543＞ 静岡ガス 695200 625459.8 23.78% 0.0049%
＜3964＞ オークネット 107400 189136.02 15.71% -0.0024%
<2266> 六甲バタ 70900 71532.54 11.93% 0.0008%
<4919> ミルボン 349200 741936.04 8.38% 0.0096%
<7092> FFJ 57400 182584.28 8.16% 0.0004%
<1899> 福田組 58900 400784.6 7.51% 0.0193%
<4956> コニシ 81500 93212.86 6.82% 0.0037%
<2440> ぐるなび 406800 58866.46 4.81% 0%
<4221> 大倉工 105300 494148.8 3.03% 0.005%
<5727> 邦チタニウム 713100 864086.44 2.1% 0.0473%
<8746> unbanked 1222600 333322.64 -0.36% 0.059%
<5946> 長府製 65000 139187.18 -3.48% 0.0024%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
