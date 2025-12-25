ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～ニイタカ、ソフトフロントHなどがランクイン

2025年12月25日 09:45

*09:45JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ニイタカ、ソフトフロントHなどがランクイン
ニイタカ＜4465＞がランクイン（9時32分時点）。反発。前日取引終了後に、26年5月期利益予想を上方修正している。営業利益は20.00億円（前期比3.9％増）予想。前回予想から17％ほど引き上げた。売上高予想は下方修正だが、原材料費、人件費、物流費、営業関連費が期初予想を下回ったこと等により、利益は上方修正となった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月25日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4582＞ シンバイオ　　　　 3940700 　73491.78　 173.16% 0.0674%
＜2321＞ ソフトフロントH　　1357900 　83254.66　 151.37% 0.1176%
＜1308＞ 上場TPX　　　　　688180 　1056669.819　 148.99% 0.0008%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　51100 　14695.605　 129.96% -0.0021%
＜9284＞ カナディアン　　　　1467 　62817.12　 116.62% 0.0042%
＜2389＞ デジタルHD　　　　66300 　71356.2　 64.55% 0.0009%
＜6562＞ ジーニー　　　　　　195000 　99722.7　 64.37% -0.0073%
＜1330＞ 上場225　　　　　42387 　1839917.796　 59.13% 0.0009%
＜7611＞ ハイデ日高　　　　　93200 　182288.7　 57.24% 0.0319%
＜3777＞ 環境フレン　　　　　4585900 　126536.4　 56.02% 0.0888%
＜4985＞ アース製薬　　　　　139700 　369609.8　 55.18% 0%
＜4676＞ フジHD　　　　　　826100 　1783150　 50.54% 0.0442%
＜2511＞ NF外債　　　　　　48650 　39814.847　 48.44% 0.0046%
＜5955＞ ワイズHD　　　　　1233800 　64636.92　 31.81% 0.0128%
＜2930＞ 北の達人　　　　　　716900 　71331.64　 30% 0.0073%
＜7504＞ 高速　　　　　　　　76200 　162975.86　 26.61% 0.0075%
＜3001＞ 片倉　　　　　　　　172200 　338047.16　 26.2% 0.003%
＜4465＞ ニイタカ　　　　　　33300 　60318.68　 25% 0.0093%
＜9543＞ 静岡ガス　　　　　　695200 　625459.8　 23.78% 0.0049%
＜3964＞ オークネット　　　　107400 　189136.02　 15.71% -0.0024%
<2266> 六甲バタ　　　　　　70900 　71532.54　 11.93% 0.0008%
<4919> ミルボン　　　　　　349200 　741936.04　 8.38% 0.0096%
<7092> FFJ　　　　　　　57400 　182584.28　 8.16% 0.0004%
<1899> 福田組　　　　　　　58900 　400784.6　 7.51% 0.0193%
<4956> コニシ　　　　　　　81500 　93212.86　 6.82% 0.0037%
<2440> ぐるなび　　　　　　406800 　58866.46　 4.81% 0%
<4221> 大倉工　　　　　　　105300 　494148.8　 3.03% 0.005%
<5727> 邦チタニウム　　　　713100 　864086.44　 2.1% 0.0473%
<8746> unbanked　　1222600 　333322.64　 -0.36% 0.059%
<5946> 長府製　　　　　　　65000 　139187.18　 -3.48% 0.0024%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

