イトーキ、ワークプレイスと設備機器が好調で2桁増益、26年12月期も収益拡大基調

イトーキ<7972>(東証プライム)はオフィス家具の大手で物流設備なども展開している。重点戦略として7FlagsおよびESG戦略を掲げ、株主還元も強化している。なお12月19日には「D&I AWARD 2025」における最高評価「ベストワークプレイス」4年連続認定、農林水産省との「建築物木材利用促進協定」締結、および物流再編に伴う固定資産譲渡を発表した。25年12月期は2桁増益予想としている。ワークプレイス事業、設備機器・パブリック事業とも好調に推移する見込みだ。さらに26年12月期も積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は順調に水準を切り上げて年初来高値を更新した。利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。

■オフィス家具の大手で物流設備機器関連も展開

事務用デスク・チェアなどオフィス家具の大手で、物流設備機器関連等も展開している。21年5月に公共空間へのアート導入を展開するアートプレイスを子会社化、24年2月に首都圏でオフィス家具搬送・施工を展開するソーアを子会社化、24年7月に子会社イトーキエンジニアリングサービスを吸収合併した。25年9月には子会社のダルトンが、25年8月に設立した子会社ADテクノロジーズを通じて、アスカテクノロジーから半導体製造装置事業を譲り受けた。また25年10月にはダルトンが、ダルトンの子会社である不二パウダルを吸収合併した。

セグメント区分は、ワークプレイス事業、設備機器・パブリック事業、その他としている。ワークプレイス事業はオフィス家具、建材・内装工事、オフィス空間デザイン、学習家具、什器レンタル・オフィスシェア関連サービスなど、設備機器・パブリック事業は物流設備、特殊扉、研究施設機器など、その他はITシステム開発などである。

24年12月期のセグメント別業績は、ワークプレイス事業の売上高が23年12月期比8.2%増の1022億61百万円で営業利益が29.2%増の80億47百万円、設備機器・パブリック事業の売上高が6.2%減の345億72百万円で営業利益が2.6%減の18億57百万円、その他(IT・シェアリング事業に含まれていたオフィスシェアリング事業をワークプレイス事業へ移管)は売上高が1.7%増の16億26百万円で営業利益が55.7%減の1億72百万円だった。収益はオフィス移転シーズンにあたる第1四半期(1月～3月)偏重の特性がある。

本社オフィス(東京・日本橋)のITOKI DESIGN HOUSE(旧ITOKI TOKYO XORKを、24年11月に改称)を活用して、ワークスタイルの多様化や働き方改革に対応したオフィス空間の提案を推進している。25年7月にはITOKI DESIGN HOUSEが、屋内緑化推進協議会主催の屋内緑化コンクール2025において農林水産省農産局長賞を受賞した。

また東京・日本橋に加え、全国の主要拠点の名称を25年秋以降、ITOKI DESIGN HOUSEとしてリブランディングする。25年10月にはデザイン発信のハブとなる旗艦ショールームITOKI DESIGN HOUSE AOYAMAをオープンした。12月11日にはITOKI DESIGN HOUSE TOKYOが、世界最大級のワークプレイス・エクスペリエンスベンチマーク「Leesman Index」において「Leesman(R)+Excellent」認証を2年連続で獲得し、Lmi73.9で世界39位のオフィスとなったとリリースしている。

生産・物流面では、23年1月に滋賀工場APセンター(アセンブル・プロセスセンター)が本格稼働、23年8月に物流拠点のイトーキ東京テクノパークを移転してイトーキ東京ロジスティクスセンターを開設、23年10月に京都工場内に共創空間・開発工房「カロッツェリア」を開設、23年11月にイトーキ東京BASEを開設、25年9月に関西物流センターを「GLP ALFALINK 茨木3」に移転して稼働した。12月19日には物流再編に伴う固定資産(大阪府門真市の旧関西物流センター)譲渡を発表した。譲渡益は概算5億84百万円の見込みである。

■中期経営計画

中期経営計画「RISE TO GROWTH 2026」では、持続的な成長力を高めることをテーマに、重点戦略「7Flags」およびESG戦略を掲げ、株主還元も強化(配当性向目標引き上げ、株主優待制度新設、自己株式取得)する方針とした。また資金調達の多様化や安定性を図るため、25年1月には格付情報センターより新規に格付「A―」、格付の方向性「安定的」を取得した。

中期経営計画の目標値としては、26年12月期の売上高1500億円(ワークプレイス事業1060億円、設備機器・パブリック事業420億円)、営業利益140億円(ワークプレイス事業110億円、設備機器・パブリック事業30億円)、営業利益率9%、ROE15%を掲げている。3年合計の投資額は戦略投資250億円、R&D投資50億円、設備投資100億円、人的資本投資100億円である。

7Flagsは、Office1.0領域(プロダクトベースの商品販売事業)およびOffice2.0領域(空間ベースの商品ソリューション提供事業)における付加価値提案強化と売上・利益確保、Office3.0領域(働き方ベースのオフィスDX事業)における最適な働き方・オフィス空間を提供するサービスの開発、専門施設領域(物流施設領域・研究施設領域)における開発・エンジニアリングへのリソース重点配分、グループ生産供給体制再編や社内ITインフラ刷新による生産・業務効率向上と高収益化、構造改革プロジェクトの水平展開によるグループシナジーの追求、人事制度改革を軸とする人的資本投資、成長戦略投資・社員還元・株主還元の計画的実践を推進する。

24年2月にはOffice3.0領域の新規サービス第一弾としてData Trekkingをリリースした。24年3月にはAIスタートアップ企業の澄と生成AI共同開発契約を締結した。オフィスデザイン自動生成AIと関連したアプリケーションを開発する。24年6月にはDXサービスを展開するアルサーガパートナーズに出資した。24年7月にはRFIDのロケーションテックカンパニーであるRFルーカスに出資した。同社のオフィス家具にRFルーカスのRFIDを付与することで家具のIoT化を推進する。

24年8月にはオフィスワーカーの活動を画像解析で測定するアプリケーションの研究開発を開始した。24年9月にはイトーキ中央研究所が10年後を見据えたオフィスとモノづくりのビジョンを発表した。25年7月には設備機器・パブリック事業の新ビジョンを発表した。また松尾研究所とAI技術を活用した「オフィスにおけるマルチモーダルデータ活用による生産性評価研究」を開始した。25年9月にはカンディハウスと北海道産材を活用した家具の共同開発を開始した。26年の製品化およびプロジェクト受注拡大を目指す。25年10月には空間や人を自然につなぐ執務エリア製品シリーズ「Workscene Colors」を発表(25年11月発売予定)した。また基幹システムの刷新が完了した。

25年11月には、AI解析で自動物流倉庫の故障の兆候を検知する「予知保全システム」を開発した。26年1月より「リモートメンテナンス」と一体の保守サービス「ITOKIアドバンスドメンテナンス」として販売する。

株主還元強化については、目標配当性向を従来の「30%以上」から「40%を目指す」に引き上げて24年12月期より実施した。また株主優待制度を新設(24年6月末対象より実施)し、毎年6月末日時点で5単元(500株)以上保有株主を対象に、イトーキオンラインショップで利用可能なクーポンコードなど(A～Dより1点選択)を贈呈する。

なお12月5日にはWICIジャパン総合リポート・アウォード2025において「Gold Award(優秀企業賞)」を初受賞し、さらに「The Best Gold Award」を受賞したと発表した。また12月8日には格付投資情報センター(R&I)より取得している発行体格付が「A-(維持)」、方向性が「安定的」で維持されたと発表した。

■サステナビリティ経営

22年7月にサステナビリティ経営の実現に向けてマテリアリティを刷新した統合報告書2022を発行、22年8月に厚生労働省より「えるぼし」の3つ星(3段階目)認定を取得した。

25年2月にはスポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2025」に認定された。8年連続の認定で、昨年に続いて「シルバー認定」となった。25年3月には「令和6年度東京都スポーツ推進モデル企業」に認定(平成27年度、令和3年度、令和5年度に続いて4度目)された。また25年3月には経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2024大規模法人部門ホワイト500」に認定された。オフィス家具事業を展開する企業としては初の9年連続認定である。25年7月には同社グループが掲げた温室効果ガス排出削減目標がSBTi認定を取得した。

25年11月には、職場におけるLGBTQ+への取り組みを評価するPRIDE指標において最高評価「ゴールド」を受賞し、さらに「ゴールド」を受賞した企業の中から国や自治体などとのセクターを超えた協働を推進する企業に与えられる「レインボー認定」も2年連続受賞した。またキューピーと共同で、食品製造過程で発生する卵殻をアップサイクルした天然素材を製作した。

12月19日にはJobRainbow主催「D&I AWARD 2025」において最高評価「ベストワークプレイス」に4年連続で認定されたと発表した。また農林水産省との「建築物木材利用促進協定」締結を発表した。国産材の利用拡大と持続可能な森林資源の循環利用を推進する。

■25年12月期2桁増益予想

25年12月期連結業績予想(25年8月4日付で売上高、各利益とも上方修正)は、売上高が前期比8.3%増の1500億円、営業利益が19.1%増の120億円、経常利益が19.9%増の120億円、親会社株主帰属当期純利益が15.5%増の83億円としている。配当予想については25年10月31日付で期末3円上方修正し、前期比13円増配の68円(期末一括)とした。予想配当性向は40.4%となる。

第3四半期累計の連結業績は、売上高が前年同期比10.1%増の1124億58百万円、営業利益が48.8%増の116億13百万円、経常利益が46.7%増の114億53百万円、親会社株主帰属四半期純利益が32.1%増の76億59百万円だった。

大幅増収増益だった。ワークプレイス事業、設備機器・パブリック事業とも好調に推移した。営業利益38億円増益の要因分析は、売上高増加に伴う利益増加で42億円増加(うちワークプレイス事業で26億円増加、設備機器・パブリック事業で16億円増加)、売上総利益率改善で31億円増加(空間設計・コンサル・デザインから手掛けるオフィス案件の獲得や24年7月のカタログ改定効果により同社単体ベースの売上総利益率は1.1ポイント上昇)、販管費増加で35億円減少(業容拡大に伴う人件費の増加、DX推進のためのIT基盤強化など)だった。

ワークプレイス事業は売上高(外部顧客への売上高)が8.1%増の826億75百万円、営業利益が52.2%増の94億77百万円だった。ハイブリッドな新しい働き方にあわせたオフィスリニューアル・移転案件を中心に増収となり、提供価値向上を通じた利益率改善も寄与した。

設備機器・パブリック事業は売上高が17.1%増の286億21百万円、営業利益が40.8%増の20億10百万円だった。研究施設向け設備が好調に推移し、増収効果や利益率改善効果により大幅増益だった。

その他は売上高が6.3%減の11億61百万円、営業利益が17.0%減の1億25百万円だった。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が427億44百万円で営業利益が74億22百万円、第2四半期は売上高が365億円で営業利益が32億03百万円、第3四半期は売上高が332億14百万円で営業利益が9億88百万円だった。なおオフィス引越等が年度末(3月)に集中する傾向があるため、同社の業績も第1四半期(1月～3月)に偏重する季節特性がある。

通期は2桁増益予想としている。ワークプレイス事業、設備機器・パブリック事業とも好調に推移し、売上高は中期経営計画最終年度26年12月期目標1500億円を1期前倒して達成する見込みだ。セグメント別計画はワークプレイス事業の売上高が10.6%増の1130億円で営業利益が21.3%増の97億円、設備機器・パブリック事業の売上高が4.3%増の360億円で営業利益が27.8%増の23億円としている。

第3四半期累計の進捗率は売上高75%、営業利益97%、経常利益95%、親会社株主帰属当期純利益92%と順調である。さらに26年12月期も積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は年初来高値更新

株価は順調に水準を切り上げて年初来高値を更新した。利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。12月24日の終値は2500円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS168円22銭で算出)は約15倍、今期予想配当利回り(会社予想の68円で算出)は約2.7%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS1001円13銭で算出)は約2.5倍、そして時価総額は約1335億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

