U-NEXT　HOLDINGS、エクシング株70%取得で連結子会社化、取得額175億円

■500万人超の顧客基盤と融合、コンテンツとBtoBtoC展開を強化

USEN-NEXT HOLDINGS<9418>(東証プライム)は12月24日、ブラザー工業の完全子会社であるエクシングの株式70%を取得し、連結子会社化すると発表した。取得価額は175億円で、同日付で株式譲渡契約を締結した。株式取得日は2026年4月1日を予定しており、自己資金での取得となる。

エクシングは「JOYSOUND」ブランドを展開し、42万曲超のカラオケ楽曲や大容量データ配信技術など高い技術力を有する。U-NEXT HOLDINGSは、500万人超の課金ユーザー基盤や全国の店舗・施設網と組み合わせることで、コンテンツ拡充やライブビューイング展開、BtoBtoCモデルの創出など多面的なシナジーが見込めると判断した。

さらに、ホテル・飲食店・介護施設などへのカラオケ機器拡販や、ナイトエコノミー市場でのクロスセルを通じ、新市場開拓と事業規模拡大を図る。相互の営業・技術リソース連携によりサービス品質と生産性の向上を進め、持続的な収益成長につなげる考えだ。業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

