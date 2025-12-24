関連記事
東証グロ－ス指数は小幅反落、移動平均線が上値阻む形に
*17:34JST 東証グロ－ス指数は小幅反落、移動平均線が上値阻む形に
東証グロース市場指数 869.34 -0.22／出来高 3億4858万株／売買代金 1821億円東証グロース市場250指数 663.46 ＋0.07／出来高 1億4277万株／売買代金 846億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数は小幅反落、東証グロース市場250指数は小幅続伸。値下がり銘柄数は336、値上がり銘柄数は239、変わらずは37。
前日23日の米株式市場でダウ平均は4日続伸。金利高を嫌気し、寄り付き後、軟調に推移。その後、7-9月期の国内総生産（GDP）で消費が支援し2年ぶりの高成長となった結果を受け、景気に楽観的な見方が広がり相場を押し上げた。ハイテクも強く、終盤にかけ上げ幅を拡大した。
今日のグロ－ス市場は朝方は買いが優勢だったが、買い一巡後は上値の重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.43％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で一時上昇した米長期金利がその後は弱含みとなったことも、バリュエーション（投資尺度）面で割高感が意識されやすい新興市場で安心感となった。さらに、クリスマス休暇となる外国人投資家が多く、東証プライムでは積極的な売買が見送られる一方、個人投資家による取引が多い新興市場には投資資金が向かいやすかった。一方、東証グロース市場指数は昨日段階で876pt近辺に位置する25日移動平均線が上値抵抗線として意識され、今日は朝方に876pt台まで上昇した後は上値追いに慎重で、次第に伸び悩み、東証グロース市場指数は取引終了前に下げに転じた。
個別では、3社連携でイーサリアムトレジャリー戦略を強化すると発表し前日人気化し本日は反動安となったDefコン＜4833＞、前日大幅高の反動安となったイオレ＜2334＞、前日まで2日連続ストップ安の売り地合いが継続したグランディーズ＜3261＞、200日線を上抜けず先高期待が萎んだネットスターズ＜5590＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、グロームHD＜8938＞、アクリート＜4395＞などが顔を出した。
一方、代表取締役社長CEO加藤公一レオ氏が役員報酬を年額60万円（月額5万円）に減額し約4000万円を成長投資へ直結させると発表した売れるG＜9235＞、クラレ＜3405＞と業務資本提携すると発表したサイフューズ＜4892＞、欧州宇宙機関（ESA）から軌道上改修・アップグレードサービスの調査案件を受注したと発表したアストロスケール＜186A＞、核酸医薬品について特許出願し前日ストップ高の買い人気が継続したVIS＜130A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やSyns＜290A＞が上昇。値上がり率上位には、パワーエックス＜485A＞、ポストプライム＜198A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 485A|パワーエックス | 2040| 400| 24.39|
2| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 474| 80| 20.30|
3| 130A|ＶＩＳ | 610| 100| 19.61|
4| 198A|ポストプライム | 188| 21| 12.57|
5| 4424|Ａｍａｚｉａ | 321| 30| 10.31|
6| 7694|いつも | 577| 48| 9.07|
7| 402A|アクセルスペース | 515| 41| 8.65|
8| 4487|スペースＭ | 306| 24| 8.51|
9| 7777|３Ｄマトリクス | 348| 25| 7.74|
10| 9561|グラッドキューブ | 423| 30| 7.63|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 70| -10| -12.50|
2| 8938|グロームＨＤ | 393| -42| -9.66|
3| 3261|グラン | 670| -71| -9.58|
4| 4395|アクリート | 1198| -125| -9.45|
5| 6574|コンヴァノ | 104| -10| -8.77|
6| 2334|イオレ | 391| -28| -6.68|
7| 7074|２４７ＨＤ | 198| -14| -6.60|
8| 4166|かっこ | 817| -57| -6.52|
9| 4563|アンジェス | 58| -4| -6.45|
10| 3803|イメージ情 | 539| -37| -6.42|《SK》
スポンサードリンク