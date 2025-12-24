*16:37JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日ぶり反落、ソフトバンクGやファーストリテが2銘柄で約83円分押し下げ

24日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり84銘柄、値下がり136銘柄、変わらず5銘柄となった。

前日23日の米国株式市場は続伸。金利高を嫌気し、寄り付き後、軟調に推移。その後、7－9月期の国内総生産（GDP）で消費が支援し2年ぶりの高成長となった結果を受け、景気に楽観的な見方が広がり相場を押し上げた。ハイテクも強く、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、消費者サービスが下落した。米株式市場の動向を横目に、24日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄付き後は前日の米国株高を受けて買いが先行し、午前中の取引では一段の上値追いも見られたものの、薄商いの中で上値・下値を探る展開となった。為替市場では円相場がやや円安圏で推移し、輸出関連株の支援材料となった。一方で、ソフトバンクG＜9984＞やファーストリテ＜9983＞などの値がさ株が売りに押され、日経平均を下押しした。年末を控えたポジション調整の動きも一部に散見され、後場には始値を下回り、その後もプラス圏に浮上することができないまま大引けを迎えた。

大引けの日経平均は前日比68.77円安の50344.10円となった。東証プライム市場の売買高は17億577万株、売買代金は3兆9281億円、業種別では非鉄金属、陸運業、海運業が値上がり率上位、空運業、保険業、輸送用機器などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は31.8％、対して値下がり銘柄は63.4％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約42円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、TDK＜6762＞、ソニーG＜6758＞、コナミG＜9766＞、トヨタ＜7203＞、KDDI＜9433＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約129円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、東エレク＜8035＞、スクリーンHD＜7735＞、フジクラ＜5803＞、住友鉱＜5713＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 50344.10(-68.77)

値上がり銘柄数 84(寄与度+256.70)

値下がり銘柄数 136(寄与度-325.47)

変わらず銘柄数 5



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20160 485 129.69

＜4062＞ イビデン 13270 695 23.23

＜8035＞ 東エレク 33220 220 22.06

＜7735＞ SCREEN 14920 1360 18.18

＜5803＞ フジクラ 18070 230 7.69

＜5713＞ 住友金属鉱山 6488 439 7.34

＜6954＞ ファナック 5925 34 5.68

＜8267＞ イオン 2474 46.5 4.66

＜6146＞ ディスコ 47290 440 2.94

＜6361＞ 荏原製作所 3698 72 2.41

＜4063＞ 信越化 4906 14 2.34

＜2501＞ サッポロHD 8092 285 1.91

＜5714＞ DOWA 7360 275 1.84

<6506> 安川電機 4626 53 1.77

<4523> エーザイ 4608 53 1.77

<6752> パナHD 2062.5 52.5 1.75

<6976> 太陽誘電 3555 52 1.74

<4901> 富士フイルム 3392 14 1.40

<4502> 武田薬品工業 4860 37 1.24

<6963> ローム 2197.5 26.5 0.89

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 17525 -210 -42.12

＜9983＞ ファーストリテ 56480 -510 -40.91

＜6762＞ TDK 2200.5 -68.5 -34.34

＜6758＞ ソニーG 3990 -79 -13.20

＜9766＞ コナミG 21245 -370 -12.37

＜7203＞ トヨタ自動車 3353 -62 -10.36

＜9433＞ KDDI 2715 -20 -8.02

<8015> 豊田通商 5291 -79 -7.92

<7832> バンナムHD 4206 -78 -7.82

<4519> 中外製薬 8266 -74 -7.42

<6367> ダイキン工業 20155 -195 -6.52

<4543> テルモ 2291.5 -24 -6.42

<8058> 三菱商事 3512 -56 -5.62

<8766> 東京海上HD 5798 -104 -5.21

<3659> ネクソン 3750 -75 -5.01

<7741> HOYA 23655 -285 -4.76

<6532> ベイカレント 6569 -137 -4.58

<8031> 三井物産 4540 -58 -3.88

<9735> セコム 5603 -53 -3.54

<6920> レーザーテック 29735 -265 -3.54《CS》