日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日ぶり反落、ソフトバンクGやファーストリテが2銘柄で約83円分押し下げ

2025年12月24日 16:37

記事提供元：フィスコ

*16:37JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日ぶり反落、ソフトバンクGやファーストリテが2銘柄で約83円分押し下げ
24日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり84銘柄、値下がり136銘柄、変わらず5銘柄となった。

前日23日の米国株式市場は続伸。金利高を嫌気し、寄り付き後、軟調に推移。その後、7－9月期の国内総生産（GDP）で消費が支援し2年ぶりの高成長となった結果を受け、景気に楽観的な見方が広がり相場を押し上げた。ハイテクも強く、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、消費者サービスが下落した。米株式市場の動向を横目に、24日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄付き後は前日の米国株高を受けて買いが先行し、午前中の取引では一段の上値追いも見られたものの、薄商いの中で上値・下値を探る展開となった。為替市場では円相場がやや円安圏で推移し、輸出関連株の支援材料となった。一方で、ソフトバンクG＜9984＞やファーストリテ＜9983＞などの値がさ株が売りに押され、日経平均を下押しした。年末を控えたポジション調整の動きも一部に散見され、後場には始値を下回り、その後もプラス圏に浮上することができないまま大引けを迎えた。

大引けの日経平均は前日比68.77円安の50344.10円となった。東証プライム市場の売買高は17億577万株、売買代金は3兆9281億円、業種別では非鉄金属、陸運業、海運業が値上がり率上位、空運業、保険業、輸送用機器などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は31.8％、対して値下がり銘柄は63.4％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約42円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、TDK＜6762＞、ソニーG＜6758＞、コナミG＜9766＞、トヨタ＜7203＞、KDDI＜9433＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約129円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、東エレク＜8035＞、スクリーンHD＜7735＞、フジクラ＜5803＞、住友鉱＜5713＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　50344.10(-68.77)

値上がり銘柄数 84(寄与度+256.70)
値下がり銘柄数 136(寄与度-325.47)
変わらず銘柄数 5


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20160　 485　129.69
＜4062＞　イビデン　　　　　　 13270　 695　 23.23
＜8035＞　東エレク　　　　　　 33220　 220　 22.06
＜7735＞　SCREEN　　　　　14920　 1360　 18.18
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 18070　 230　 7.69
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　6488　 439　 7.34
＜6954＞　ファナック　　　　　　5925　 34　 5.68
＜8267＞　イオン　　　　　　　　2474　 46.5　 4.66
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 47290　 440　 2.94
＜6361＞　荏原製作所　　　　　　3698　 72　 2.41
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4906　 14　 2.34
＜2501＞　サッポロHD　　　　　 8092　 285　 1.91
＜5714＞　DOWA　　　　　　　7360　 275　 1.84
<6506>　安川電機　　　　　　　4626　 53　 1.77
<4523>　エーザイ　　　　　　　4608　 53　 1.77
<6752>　パナHD　　　　　　　2062.5　 52.5　 1.75
<6976>　太陽誘電　　　　　　　3555　 52　 1.74
<4901>　富士フイルム　　　　　3392　 14　 1.40
<4502>　武田薬品工業　　　　　4860　 37　 1.24
<6963>　ローム　　　　　　　2197.5　 26.5　 0.89

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　17525　 -210　-42.12
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56480　 -510　-40.91
＜6762＞　TDK　　　　　　　2200.5　 -68.5　-34.34
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3990　 -79　-13.20
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21245　 -370　-12.37
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3353　 -62　-10.36
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2715　 -20　 -8.02
<8015>　豊田通商　　　　　　　5291　 -79　 -7.92
<7832>　バンナムHD　　　　　 4206　 -78　 -7.82
<4519>　中外製薬　　　　　　　8266　 -74　 -7.42
<6367>　ダイキン工業　　　　 20155　 -195　 -6.52
<4543>　テルモ　　　　　　　2291.5　 -24　 -6.42
<8058>　三菱商事　　　　　　　3512　 -56　 -5.62
<8766>　東京海上HD　　　　　 5798　 -104　 -5.21
<3659>　ネクソン　　　　　　　3750　 -75　 -5.01
<7741>　HOYA　　　　　　 23655　 -285　 -4.76
<6532>　ベイカレント　　　　　6569　 -137　 -4.58
<8031>　三井物産　　　　　　　4540　 -58　 -3.88
<9735>　セコム　　　　　　　　5603　 -53　 -3.54
<6920>　レーザーテック　　　 29735　 -265　 -3.54《CS》

