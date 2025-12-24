関連記事
クリアル 第三者割当による新株式の発行に係る払込が完了
クリアル＜2998＞は23日、2025年12月5日開催の取締役会で決議した第三者割当による新株式の発行について、払込手続きが完了したと発表した。
今回発行されたのは、普通株式5,756,200株で、１株あたりの発行価額は747円。発行価額の総額は42.99億円となり、このうち資本金と資本準備金にはそれぞれ21.49億円ずつが充当される。
割当先としては、SBIホールディングス＜8473＞に1,606,400株、JICVGIオポチュニティファンド１号投資事業有限責任組合に2,677,400株、中央日本土地建物に669,300株、きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有限責任組合に669,300株、日本航空＜9201＞に133,800株が割り当てられた。
なお、本第三者割当前の発行済株式総数は30,297,000株で、今回の発行により36,053,200株へと増加した。発行済株式総数の増加には、2025年12月22日までに新株予約権の行使によって増加した株式数も含まれている。《NH》
