出来高変化率ランキング（14時台）～セーラー、西部ガスHDなどがランクイン

2025年12月24日 15:07

記事提供元：フィスコ

*15:07JST 出来高変化率ランキング（14時台）～セーラー、西部ガスHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月24日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 191270 　17666.841　 374.17% -0.001%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　30466 　18097.761　 339.42% -0.0019%
＜9536＞ 西部ガスH　　　　　549700 　89106.02　 278.62% 0.1248%
＜7992＞ セーラー　　　　　　1849600 　31285.12　 262.79% 0.0733%
＜5724＞ アサカ理研　　　　　849900 　193517.06　 260.58% 0.1069%
＜198A＞ ポストプライ　　　　11641100 　429547.62　 255.5% 0.1377%
＜3719＞ AIストーム　　　　14887100 　401837.54　 242.95% 0.2826%
＜2354＞ YEDIGIT　　　890800 　96458.64　 233.81% 0.0772%
＜4424＞ Amazia　　　　652500 　28083.08　 223% 0.0927%
＜6535＞ アイモバイル　　　　1170400 　94029.26　 198.68% 0.0164%
＜1435＞ robothom　　2303000 　65677.14　 196.1% -0.0105%
＜1656＞ iSコア米債　　　　799280 　43154.924　 190.25% -0.0022%
＜6809＞ TOA　　　　　　　1204900 　516201.08　 184.84% -0.0295%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　294312 　97012.743　 182.12% -0.0006%
＜5707＞ 東邦鉛　　　　　　　3948800 　653029.92　 181.65% 0.0748%
＜9235＞ 売れるネG　　　　　1230100 　201477.88　 177.18% 0.0356%
＜6330＞ 洋エンジ　　　　　　9373700 　5233013.64　 166.41% 0.0495%
＜7735＞ スクリン　　　　　　3516700 　12038885.7　 159.6% 0.1154%
＜1491＞ 中外鉱　　　　　　　659100 　166357.24　 146.21% 0.105%
＜7381＞ CCIG　　　　　　1511900 　300433.62　 145.27% 0.0797%
<4813> ACCESS　　　　1487300 　226510.64　 143.57% 0.1108%
<5727> 邦チタニウム　　　　1252600 　559319.5　 113.64% 0.0533%
<6629> テクノHR　　　　　13143300 　6574561.98　 110.52% -0.0483%
<424A> GXゴルドH　　　　474290 　61039.063　 106.58% 0.013%
<410A> GMOコマース　　　260100 　109341.92　 105.76% 0.006%
<6103> オークマ　　　　　　2343500 　3163765.1　 103.34% -0.0218%
<277A> グロービンク　　　　268200 　288083.16　 102.26% 0.0208%
<6835> アライドHD　　　　1067000 　103405.52　 99.36% -0.0306%
<290A> Syns　　　　　　4437100 　2380883.16　 97.98% 0.0347%
<4784> GMOインター　　　10222100 　3019793.48　 97.73% 0.1795%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

