*15:07JST 出来高変化率ランキング（14時台）～セーラー、西部ガスHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月24日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2016＞ iF米710H 191270 17666.841 374.17% -0.001%
＜1487＞ 上米債HE 30466 18097.761 339.42% -0.0019%
＜9536＞ 西部ガスH 549700 89106.02 278.62% 0.1248%
＜7992＞ セーラー 1849600 31285.12 262.79% 0.0733%
＜5724＞ アサカ理研 849900 193517.06 260.58% 0.1069%
＜198A＞ ポストプライ 11641100 429547.62 255.5% 0.1377%
＜3719＞ AIストーム 14887100 401837.54 242.95% 0.2826%
＜2354＞ YEDIGIT 890800 96458.64 233.81% 0.0772%
＜4424＞ Amazia 652500 28083.08 223% 0.0927%
＜6535＞ アイモバイル 1170400 94029.26 198.68% 0.0164%
＜1435＞ robothom 2303000 65677.14 196.1% -0.0105%
＜1656＞ iSコア米債 799280 43154.924 190.25% -0.0022%
＜6809＞ TOA 1204900 516201.08 184.84% -0.0295%
＜1482＞ 米債ヘッジ 294312 97012.743 182.12% -0.0006%
＜5707＞ 東邦鉛 3948800 653029.92 181.65% 0.0748%
＜9235＞ 売れるネG 1230100 201477.88 177.18% 0.0356%
＜6330＞ 洋エンジ 9373700 5233013.64 166.41% 0.0495%
＜7735＞ スクリン 3516700 12038885.7 159.6% 0.1154%
＜1491＞ 中外鉱 659100 166357.24 146.21% 0.105%
＜7381＞ CCIG 1511900 300433.62 145.27% 0.0797%
<4813> ACCESS 1487300 226510.64 143.57% 0.1108%
<5727> 邦チタニウム 1252600 559319.5 113.64% 0.0533%
<6629> テクノHR 13143300 6574561.98 110.52% -0.0483%
<424A> GXゴルドH 474290 61039.063 106.58% 0.013%
<410A> GMOコマース 260100 109341.92 105.76% 0.006%
<6103> オークマ 2343500 3163765.1 103.34% -0.0218%
<277A> グロービンク 268200 288083.16 102.26% 0.0208%
<6835> アライドHD 1067000 103405.52 99.36% -0.0306%
<290A> Syns 4437100 2380883.16 97.98% 0.0347%
<4784> GMOインター 10222100 3019793.48 97.73% 0.1795%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
