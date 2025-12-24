ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～アイモバイル、オークマなどがランクイン

2025年12月24日 14:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:30JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アイモバイル、オークマなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月24日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 　191170 　17666.841　 374.16% 0%
＜1487＞ 上米債HE　　　　 　30435 　18097.761　 339.37% -0.0011%
＜9536＞ 西部ガスH　　　　 　503100 　89106.02　 270.24% 0.1217%
＜7992＞ セーラー　　　　　 　1756700 　31285.12　 257.68% 0.1009%
＜5724＞ アサカ理研　　　　 　769500 　193517.06　 250.33% 0.1218%
＜198A＞ ポストプライ　　　 　10582200 　429547.62　 245.71% 0.1317%
＜3719＞ AIストーム　　　 　11007500 　401837.54　 205.67% 0.2347%
＜1435＞ robothom　 　2290100 　65677.14　 195.43% -0.0105%
＜6535＞ アイモバイル　　　 　1096500 　94029.26　 190.67% 0.0123%
＜1656＞ iSコア米債　　　 　787110 　43154.924　 188.37% -0.0015%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　 　292358 　97012.743　 181.30% -0.0012%
＜6809＞ TOA　　　　　　 　1146500 　516201.08　 178.84% -0.0283%
＜9235＞ 売れるネG　　　　 　1201200 　201477.88　 174.30% 0.0441%
＜5707＞ 東邦鉛　　　　　　 　3577700 　653029.92　 169.48% 0.0881%
＜6330＞ 洋エンジ　　　　　 　8230200 　5233013.64　 150.16% 0.0571%
＜7735＞ スクリン　　　　　 　2916200 　12038885.7　 135.66% 0.1272%
＜4813＞ ACCESS　　　 　1282300 　226510.64　 124.60% 0.1361%
＜1491＞ 中外鉱　　　　　　 　520700 　166357.24　 115.89% 0.1384%
＜424A＞ GXゴルドH　　　 　468400 　61039.063　 105.09% 0.005%
＜410A＞ GMOコマース　　 　251300 　109341.92　 101.57% 0.0052%
<5727> 邦チタニウム　　　 　1112000 　559319.5　 99.21% 0.069%
<7381> CCIG　　　　　 　1043000 　300433.62　 98.61% 0.0867%
<6103> オークマ　　　　　 　2220000 　3163765.1　 96.80% -0.0163%
<4784> GMOインター　　 　9808800 　3019793.48　 92.50% 0.1783%
<290A> Syns　　　　　 　4102700 　2380883.16　 88.59% 0.0324%
<7380> 十六FG　　　　　 　159400 　473022.8　 88.14% 0.0014%
<7138> TORICO　　　 　23313900 　3420372.78　 86.91% 0.1903%
<5202> 板硝子　　　　　　 　3988900 　949118.7　 79.19% 0.0903%
<277A> グロービンク　　　 　218600 　288083.16　 78.28% 0.0457%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事