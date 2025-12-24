*14:30JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アイモバイル、オークマなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月24日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2016＞ iF米710H 191170 17666.841 374.16% 0%

＜1487＞ 上米債HE 30435 18097.761 339.37% -0.0011%

＜9536＞ 西部ガスH 503100 89106.02 270.24% 0.1217%

＜7992＞ セーラー 1756700 31285.12 257.68% 0.1009%

＜5724＞ アサカ理研 769500 193517.06 250.33% 0.1218%

＜198A＞ ポストプライ 10582200 429547.62 245.71% 0.1317%

＜3719＞ AIストーム 11007500 401837.54 205.67% 0.2347%

＜1435＞ robothom 2290100 65677.14 195.43% -0.0105%

＜6535＞ アイモバイル 1096500 94029.26 190.67% 0.0123%

＜1656＞ iSコア米債 787110 43154.924 188.37% -0.0015%

＜1482＞ 米債ヘッジ 292358 97012.743 181.30% -0.0012%

＜6809＞ TOA 1146500 516201.08 178.84% -0.0283%

＜9235＞ 売れるネG 1201200 201477.88 174.30% 0.0441%

＜5707＞ 東邦鉛 3577700 653029.92 169.48% 0.0881%

＜6330＞ 洋エンジ 8230200 5233013.64 150.16% 0.0571%

＜7735＞ スクリン 2916200 12038885.7 135.66% 0.1272%

＜4813＞ ACCESS 1282300 226510.64 124.60% 0.1361%

＜1491＞ 中外鉱 520700 166357.24 115.89% 0.1384%

＜424A＞ GXゴルドH 468400 61039.063 105.09% 0.005%

＜410A＞ GMOコマース 251300 109341.92 101.57% 0.0052%

<5727> 邦チタニウム 1112000 559319.5 99.21% 0.069%

<7381> CCIG 1043000 300433.62 98.61% 0.0867%

<6103> オークマ 2220000 3163765.1 96.80% -0.0163%

<4784> GMOインター 9808800 3019793.48 92.50% 0.1783%

<290A> Syns 4102700 2380883.16 88.59% 0.0324%

<7380> 十六FG 159400 473022.8 88.14% 0.0014%

<7138> TORICO 23313900 3420372.78 86.91% 0.1903%

<5202> 板硝子 3988900 949118.7 79.19% 0.0903%

<277A> グロービンク 218600 288083.16 78.28% 0.0457%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》