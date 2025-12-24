*14:25JST Veritas In Silico---mRNA標的核酸医薬品自社パイプライン特許出願

Veritas In Silico ＜130A＞は22日、自社で開発を進めているmRNAを標的とした核酸医薬品（ASO）に関して、物質特許の出願を行ったと発表した。

今回の特許出願は、2025年6月16日付で公表した自社パイプライン対象疾患決定の続報であり、非公開としていた対象遺伝子「p53」の情報も開示された。

対象疾患は、心臓血管手術後に惹起される虚血性の急性腎不全であり、対象者は心臓血管手術患者のうち、急性腎不全の発症リスクが高いとされる65歳以上とされている。想定される国内市場規模は約150億円／年、開発期間は8～10年と見込まれている。

本件は、同社の成長戦略においてKPIとして設定されていた「自社パイプライン創出（2025年度分）」の達成に該当する。なお、開発に伴う研究開発費のうち2025年度分については、2025年10月14日付で公表された2025年12月期の業績予想に織り込み済みである。《NH》