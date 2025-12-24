関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～売れるネG、西部ガスHなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月24日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9536＞ 西部ガスH 311100 89106.02 218.98% 0.115%
＜2354＞ YEDIGIT 656400 96458.64 198.39% 0.0852%
＜1435＞ robothom 2056400 65677.14 182.38% 0.0052%
＜198A＞ ポストプライ 6086300 429547.62 180.51% 0.2095%
＜5724＞ アサカ理研 361900 193517.06 158.96% 0.1102%
＜6809＞ TOA 867100 516201.08 144.52% -0.0184%
＜9235＞ 売れるネG 851700 201477.88 132.19% 0.037%
＜3719＞ AIストーム 5964600 401837.54 126.95% 0.226%
＜6535＞ アイモバイル 568900 94029.26 108.93% 0.0123%
＜410A＞ GMOコマース 235000 109341.92 93.52% -0.0022%
＜5707＞ 東邦鉛 1622500 653029.92 70.48% 0.0903%
＜4813＞ ACCESS 740900 226510.64 58.72% 0.0817%
＜6330＞ 洋エンジ 3877300 5233013.64 58.65% 0.0468%
＜7735＞ スクリン 1527500 12038885.7 57.58% 0.0855%
＜6103＞ オークマ 1556100 3163765.1 56.22% -0.0273%
＜2562＞ 上場ダウH 20063 31593.44 54.45% 0.0005%
＜7992＞ セーラー 308100 31285.12 47.86% 0.0917%
＜4424＞ Amazia 149000 28083.08 43.31% 0.0515%
＜7723＞ 愛時計 75000 126713.8 42.7% 0.0064%
＜277A＞ グロービンク 153200 288083.16 39.48% 0.0439%
<3189> ANAP 677000 118348.78 34.58% 0.0522%
<7380> 十六FG 92400 473022.8 30.26% -0.0014%
<290A> Syns 2346200 2380883.16 27.87% 0.0355%
<9268> オプティマス 318800 73650.84 27.7% 0.0029%
<6538> ディスラプタ 111100 40186.8 25.15% 0.0212%
<5713> 住友鉱 2812100 15321205.42 24.99% 0.0535%
<424A> GXゴルドH 216490 61039.063 22.84% 0.0133%
<2521> 上場米HE 10413 14001.07 22.52% 0.0045%
<7384> プロクレアHD 186800 260128.2 22.48% 0.013%
<5727> 邦チタニウム 548700 559319.5 22.23% 0.0627%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
