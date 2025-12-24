ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～売れるネG、西部ガスHなどがランクイン

2025年12月24日 10:38

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～売れるネG、西部ガスHなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月24日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9536＞ 西部ガスH　　　　 311100 　89106.02　 218.98% 0.115%
＜2354＞ YEDIGIT　　　656400 　96458.64　 198.39% 0.0852%
＜1435＞ robothom　　2056400 　65677.14　 182.38% 0.0052%
＜198A＞ ポストプライ　　　　6086300 　429547.62　 180.51% 0.2095%
＜5724＞ アサカ理研　　　　　361900 　193517.06　 158.96% 0.1102%
＜6809＞ TOA　　　　　　　867100 　516201.08　 144.52% -0.0184%
＜9235＞ 売れるネG　　　　　851700 　201477.88　 132.19% 0.037%
＜3719＞ AIストーム　　　　5964600 　401837.54　 126.95% 0.226%
＜6535＞ アイモバイル　　　　568900 　94029.26　 108.93% 0.0123%
＜410A＞ GMOコマース　　　235000 　109341.92　 93.52% -0.0022%
＜5707＞ 東邦鉛　　　　　　　1622500 　653029.92　 70.48% 0.0903%
＜4813＞ ACCESS　　　　740900 　226510.64　 58.72% 0.0817%
＜6330＞ 洋エンジ　　　　　　3877300 　5233013.64　 58.65% 0.0468%
＜7735＞ スクリン　　　　　　1527500 　12038885.7　 57.58% 0.0855%
＜6103＞ オークマ　　　　　　1556100 　3163765.1　 56.22% -0.0273%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　20063 　31593.44　 54.45% 0.0005%
＜7992＞ セーラー　　　　　　308100 　31285.12　 47.86% 0.0917%
＜4424＞ Amazia　　　　149000 　28083.08　 43.31% 0.0515%
＜7723＞ 愛時計　　　　　　　75000 　126713.8　 42.7% 0.0064%
＜277A＞ グロービンク　　　　153200 　288083.16　 39.48% 0.0439%
<3189> ANAP　　　　　　677000 　118348.78　 34.58% 0.0522%
<7380> 十六FG　　　　　　92400 　473022.8　 30.26% -0.0014%
<290A> Syns　　　　　　2346200 　2380883.16　 27.87% 0.0355%
<9268> オプティマス　　　　318800 　73650.84　 27.7% 0.0029%
<6538> ディスラプタ　　　　111100 　40186.8　 25.15% 0.0212%
<5713> 住友鉱　　　　　　　2812100 　15321205.42　 24.99% 0.0535%
<424A> GXゴルドH　　　　216490 　61039.063　 22.84% 0.0133%
<2521> 上場米HE　　　　　10413 　14001.07　 22.52% 0.0045%
<7384> プロクレアHD　　　186800 　260128.2　 22.48% 0.013%
<5727> 邦チタニウム　　　　548700 　559319.5　 22.23% 0.0627%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

