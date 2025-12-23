*19:01JST ティーケーピー---さっぽろ駅直結の貸会議室・シェアオフィス「TKP fabbit札幌駅南口」を開業

ティーケーピー＜3479＞は19日、地下鉄「さっぽろ駅」直結の新築ビル「ヒューリックスクエア札幌」の7階に、2026年3月2日に新施設「TKP fabbit札幌駅南口」を開業することを発表した。

この施設は、同社のオフィスバンケット「TKPガーデンシティPREMIUM札幌駅南口」と、シェアオフィス「fabbit札幌駅南口」を融合させた複合型ワークスペースで、北海道エリア初の「fabbit」ブランド施設の出店となる。

施設の総契約面積は844平方メートルで、会議やイベントから日常的なオフィス利用まで幅広いニーズに対応できる空間を提供する。「TKPガーデンシティPREMIUM札幌駅南口」は、125平方メートルから153平方メートルの会議室とホールを備え、会議や研修、セミナーのほか、懇親会や祝賀会、忘新年会などの宴会にも対応できる柔軟性を持つ。また、音響や照明などの設備が充実しており、演出を伴うイベントにも対応可能だ。「fabbit札幌駅南口」には、レンタルオフィス2区画（それぞれ232平方メートル、262平方メートル）が設置されており、スタートアップ企業や地元企業、行政機関など多様な利用者に対応できるよう設計されている。《AK》