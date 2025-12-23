ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅に3日続伸、TDKやソニーGが2銘柄で約37円分押し上げ

2025年12月23日 16:56

記事提供元：フィスコ

*16:56JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅に3日続伸、TDKやソニーGが2銘柄で約37円分押し上げ
23日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり162銘柄、値下がり62銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日22日の米国株式市場は続伸。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き
後、上昇。半導体エヌビディア（NVDA）の回復がけん引し相場は続伸した。クリスマスラリー期待を受けた買いも目立ち、終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では銀行・自動車・自動車部品が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落した。米株式市場の動向を横目に、23日の日経平均は反落して取引を開始した。寄付き直後は22日の米市場の上昇を受けて買いが先行したものの、早朝の為替で円高が進行したこともあり、上値の重さが意識される展開となった。その後、景気指標や企業業績見通しを巡る国内外の経済ニュースを背景に、需給判断が交錯する形で終日の取引時間を通じて狭いレンジでの推移となった。売買は比較的低調で、出来高は概ね前週比でやや薄い状況が続いた。こうした環境下で、市場参加者の間ではリスク選好とリスク回避が拮抗する動きとなり、日経平均は小幅ながら堅調さを保った。

大引けの日経平均は前日比10.48円高の50412.87円となった。東証プライム市場の売買高は18億882万株、売買代金は4兆1374億円、業種別では空運業、医薬品、その他製品が値上がり率上位、輸送用機器、非鉄金属、ゴム製品などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は75.8％、対して値下がり銘柄は21.5％となっている。

値上がり寄与トップはTDK＜6762＞となり1銘柄で日経平均を約19円押し上げた。同2位はソニーG＜6758＞となり、KDDI＜9433＞、リクルートHD＜6098＞、イビデン＜4062＞、コナミG＜9766＞、バンナムHD＜7832＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約100円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ファナック＜6954＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、トヨタ＜7203＞、京セラ＜6971＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　50412.87(+10.48)

値上がり銘柄数 162(寄与度+274.58)
値下がり銘柄数 62(寄与度-264.10)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2269　 39　 19.55
＜6758＞　ソニーG　　　　　　 　4069　 109　 18.22
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2735　 41　 16.45
＜6098＞　リクルートHD　　　　 9105　 156　 15.64
＜4062＞　イビデン　　　　　　 12575　 325　 10.86
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21615　 305　 10.19
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 4284　 91　 9.13
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 10515　 270　 9.02
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　2788.5　 83.5　 8.37
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8340　 78　 7.82
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4892　 45　 7.52
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5370　 60　 6.02
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2315.5　 18.5　 4.95
<4568>　第一三共　　　　　　　3332　 47　 4.71
<4502>　武田薬品工業　　　　　4823　 139　 4.65
<6367>　ダイキン工業　　　　 20350　 130　 4.35
<8766>　東京海上HD　　　　　 5902　 82　 4.11
<9735>　セコム　　　　　　　　5656　 60　 4.01
<6861>　キーエンス　　　　　 57980　 1150　 3.84
<9843>　ニトリHD　　　　　　 2756　 46　 3.84

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19675　 -375 -100.28
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56990　 -420　-33.69
＜6954＞　ファナック　　　　　　5891　 -140　-23.40
＜8035＞　東エレク　　　　　　 33000　 -170　-17.05
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　17735　 -80　-16.04
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3415　 -40　 -6.69
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2181.5　 -21.5　 -5.75
<5802>　住友電気工業　　　　　6608　 -153　 -5.11
<6988>　日東電工　　　　　　　3763　 -28　 -4.68
<7269>　スズキ　　　　　　　2322.5　 -33　 -4.41
<8058>　三菱商事　　　　　　　3568　 -37　 -3.71
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1564　 -18　 -3.61
<7270>　SUBARU　　　　　3439　 -102　 -3.41
<6902>　デンソー　　　　　　2149.5　 -23.5　 -3.14
<6920>　レーザーテック　　　 30000　 -220　 -2.94
<6146>　ディスコ　　　　　　 46850　 -380　 -2.54
<3092>　ZOZO　　　　　　　 1310　 -23.5　 -2.36
<6361>　荏原製作所　　　　　　3626　 -53　 -1.77
<5101>　横浜ゴム　　　　　　　6231　 -91　 -1.52
<6326>　クボタ　　　　　　　　2252　 -44.5　 -1.49《CS》

